Azul Linhas Aéreas anuncia suspensão de voos em 16 cidades por questões operacionais

A Azul Linhas Aéreas, uma das principais companhias aéreas do Brasil, divulgou recentemente que um total de 16 cidades enfrentará alterações significativas em suas operações. Essa decisão foi motivada principalmente por questões operacionais e o aumento dos custos, conforme comunicado oficial enviado.

Inicialmente, em janeiro deste ano, a companhia havia informado sobre a suspensão de voos em 12 municípios. No entanto, agora se confirma que as cidades de Jaguaruna, em Santa Catarina, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, também sofrerão impacto nas suas rotas. Além disso, duas localidades passarão a receber voos apenas durante os meses de alta temporada.

A lista completa das cidades afetadas inclui: Barreirinhas (MA), Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Crateús (CE), Jaguaruna (SC), Iguatu (CE), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Ponta Grossa (PR), Rio Verde (GO), São Benedito (CE), São Raimundo Nonato (PI), Sobral (CE) e Três Lagoas (MS). As suspensões já estão em vigor para algumas das cidades cearenses, enquanto a alteração em Ponta Grossa será efetiva a partir do dia 31 de março.

No caso das cidades que permanecerão com voos apenas na alta temporada, Cabo Frio (RJ) e Caldas Novas (GO) terão operações limitadas aos períodos mais movimentados do ano.

A companhia aérea, cuja sede operacional está situada em Campinas, São Paulo, justifica essas mudanças como parte de um processo contínuo de avaliação de suas operações. Entre os fatores destacados estão a crise global na cadeia de suprimentos, o aumento da cotação do dólar e a disponibilidade de frota.

O CEO da Azul, John Rodgerson, comentou sobre a situação. Ele enfatizou que as suspensões não estão relacionadas à possível fusão com a Gol, mas sim a uma estratégia de corte de custos e priorização de rotas mais lucrativas. Rodgerson destacou que a empresa busca sempre alocar recursos da maneira mais eficiente possível para evitar prejuízos.

Apesar das mudanças nas operações, Rodgerson ressaltou que a Azul continua sua trajetória de expansão no mercado aéreo brasileiro. Antes da pandemia, a companhia operava em 110 cidades; atualmente está presente em 160 e planeja reduzir esse número para 150 após as suspensões.

Ainda sobre o impacto nas operações da Azul ao longo do ano passado, Rodgerson mencionou que muitos cancelamentos foram ocasionados por fatores externos como condições climáticas adversas e interrupções em aeroportos. No entanto, ele reafirmou o compromisso da companhia com a segurança dos passageiros, garantindo que não operariam aeronaves que não estivessem em perfeitas condições.

Recentemente, a Azul também anunciou novas rotas internacionais ligando Viracopos a destinos como Bariloche, Mendoza e Assunção, ampliando assim suas opções para os clientes.