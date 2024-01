Avião que levava prisioneiros de guerra ucranianos cai na Rússia

Um avião de transporte militar da Rússia que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, seis tripulantes e três acompanhantes caiu na manhã desta quarta-feira, 24, na região russa de Belgorod, perto da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo. O acidente ocorreu por volta de 11h, horário local e sua causa ainda não foi divulgada. As autoridades não divulgaram se há sobreviventes.

As autoridades locais estão investigando a causa do acidente e uma comissão militar especial estava a caminho do local da queda do avião, informou o Ministério da Defesa.

Drones

O Presidente da Câmara de Oryol, na Rússia, Yuri Parakhin, afirmou que vários drones foram abatidos sobre a cidade, sem registro de vítimas. Outro drone ucraniano foi abatido na manhã de quarta-feira sobre a região fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional Vyacheslav Gladkov, também sem vítimas.

Os aliados da Ucrânia comprometeram-se a continuar enviando pacotes de ajuda militares. O Ministério da Defesa alemão anunciou nesta quarta que planeja enviar seis helicópteros SEA KING Mk41 da Bundeswehr para a Ucrânia.

Desde o início da guerra, a Alemanha enviou cerca de 6 bilhões de euros (US$ 6,52 bilhões) em equipamento militar, incluindo grandes sistemas antiaéreos, de acordo com o governo. Associated Press.