Avião de pequeno porte cai em Gramado (RS); não há sobreviventes

Na manhã deste domingo (22), uma aeronave de pequeno porte caiu no centro da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, gerando um cenário de tragédia. De acordo com informações do governador Eduardo Leite (PSDB), não há sobreviventes entre os ocupantes da aeronave, que transportava nove pessoas. Ao menos 15 indivíduos foram encaminhados a hospitais locais, a maioria apresentando sintomas de inalação de fumaça, com duas pessoas em estado grave.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Pedro Henrique Costa, informou à Rádio Gaúcha que a aeronave era um turboélice bimotor. No momento da queda, o avião colidiu com um prédio, atingiu uma residência e uma loja de móveis, espalhando destroços por uma pousada nas proximidades.

A Infraero confirmou que a aeronave, identificada pelo prefixo PR-NDN, decolou às 9h15 com destino a Jundiaí, interior de São Paulo. O registro da aeronave pertence ao empresário Luiz Claudio Galeazzi, mas ainda não há confirmação sobre sua presença no voo.

As equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando intensamente no local, que foi isolado pela Brigada Militar. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul anunciou que a Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre o incidente.

Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros detalhou que conseguiu controlar o incêndio resultante da queda da aeronave, que havia partido de Canela. Segundo as informações disponíveis até o momento, o avião colidiu inicialmente com a chaminé de um prédio antes de atingir o segundo andar de uma residência e depois cair sobre uma loja de móveis.

A situação climática na região é instável, com chuvas e névoa, mas ainda não há esclarecimentos sobre as causas do acidente. A Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), baseados em Canoas (RS), foram convocados para realizar uma investigação preliminar sobre a ocorrência.

Durante uma coletiva à imprensa no local do acidente, o governador Eduardo Leite expressou suas condolências às famílias afetadas e reiterou que as condições observadas no local indicam que não há possibilidade de sobreviventes entre os passageiros. “Infelizmente, a situação observada não permite qualquer cogitação sobre sobreviventes”, afirmou Leite.

Ele também destacou que as duas pessoas feridas pelos destroços e pelo fogo estão em estado grave nos hospitais. Quanto ao acidente em si e às condições climáticas no momento da decolagem, Leite mencionou que relatos iniciais indicam que o clima poderia ter sido desfavorável para a operação da aeronave; no entanto, essa hipótese necessita de uma investigação mais aprofundada.

“Nosso foco agora é garantir o isolamento da área e prestar assistência às vítimas. Assim que a remoção dos destroços for concluída e as perícias realizadas, buscaremos restaurar a normalidade na região, especialmente considerando que Gramado é um destino turístico bastante movimentado”, concluiu o governador.