Avião da Azul declara emergência e pousa com segurança em Parnaíba

Na tarde desta quarta-feira, 19, um Airbus A320 da companhia aérea Azul enfrentou uma situação crítica ao declarar emergência devido à escassez de combustível. O voo AD4871, que partiu de Viracopos, em Campinas, com destino a São Luís, teve que desviar para Parnaíba após não conseguir pousar nas tentativas anteriores em dois aeroportos devido a condições climáticas adversas.

O avião decolou às 13h23 e, ao se aproximar de São Luís, encontrou chuvas intensas e trovoadas, o que impossibilitou a aterrissagem. A situação se repetiu na tentativa de pouso em Teresina, onde ventos fortes superiores a 35 km/h também dificultaram a manobra. Diante da gravidade do cenário e com combustível restante para menos de 30 minutos de voo, o piloto optou por informar ao controle aéreo de Teresina: “4871 informa mayday fuel”, um alerta claro sobre a necessidade urgente de assistência.

Após a confirmação das condições favoráveis no aeroporto de Parnaíba, o piloto decidiu desviar para esse local. A aterrissagem ocorreu com segurança às 17h49. De acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), é obrigação das aeronaves manter combustível suficiente não apenas para chegar ao destino final, mas também para um eventual plano alternativo e um adicional de 30 minutos de voo.

Após o pouso seguro em Parnaíba, o avião foi reabastecido e prosseguiu rumo a São Luís, onde finalmente desembarcaram os passageiros. A Azul confirmou que todos os protocolos de segurança foram seguidos e que os passageiros receberam assistência durante o incidente.

Em nota oficial, a companhia destacou: “A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 precisou ser alternado para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar pelo mesmo motivo, precisando desviar novamente para Parnaíba (PI).” Além disso, ressaltou que as medidas tomadas visam garantir a segurança das operações, considerada prioridade pela empresa.

O incidente ressalta a importância dos procedimentos de segurança em voos comerciais e a eficácia dos pilotos e controladores em situações críticas.