Autoridades internacionais visitam o Aquático-SP e Parque Cantinho do Céu

Prefeitos e autoridades de várias partes do mundo participantes do Congresso Mundial do ICLEI, que acontece em São Paulo, acompanharam o prefeito Ricardo Nunes a uma visita ao Aquático-SP, na Zona Sul, nesta quinta-feira (20). O primeiro sistema de transporte hidroviário da cidade é um dos mais importantes avanços de mobilidade e sustentabilidade da atual gestão, assuntos amplamente discutidos no evento internacional.

A comitiva do Congresso Mundial do ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) teve a oportunidade de fazer a travessia no modal, que liga o Cantinho do Céu até o Parque Mar Paulista em até 17 minutos. Inaugurado no dia 13 de maio, o transporte está funcionando em operação assistida das 10h às 17h30, com viagens gratuitas até dezembro de 2024.

O prefeito Ricardo Nunes falou da importância de apresentar às autoridades internacionais o novo e inédito modal de transporte da cidade, além do Parque Linear Cantinho do Céu. “Estamos muito felizes por trazer prefeitos e prefeitas, de várias cidades do mundo, para conhecer nosso transporte hidroviário e o trabalho que fizemos neste Parque Linear, que tem 8,5 km. Era uma área degradada. Fizemos este Parque com pista de caminhada, playground e pista de skate. Enfim, tudo lindo. Estamos satisfeitos, porque a cidade de São Paulo está sendo vista pelo mundo positivamente, com suas ações de sustentabilidade, em prol do meio ambiente e necessárias por conta das mudanças climáticas”.

O Aquático SP liga os 5,6 quilômetros entre os Parques Cantinho do Céu e Mar Paulista, beneficiando 385 mil moradores dos bairros do Grajaú, Pedreira e Cocaia. Anteriormente, esses moradores levavam 1h20 para contornar a represa por transporte terrestre, precisando pegar dois ônibus.

As viagens são realizadas em duas embarcações, o Bororé I, com capacidade para 60 pessoas sentadas durante a operação assistida e o Biguá2, com 30 assentos. O Bororé I é acessível, com espaço para cadeirante, área para bicicletas, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, conexão de internet e sanitário, inclusive acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

ICLEI

O encontro do ICLEI é promovido pela rede internacional ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) e tem finalidade de apresentar o avanço das cidades e regiões associadas em relação ao desenvolvimento urbano sustentável. O evento internacional, que acontece até sexta-feira (21), conecta governos locais e regionais com seus pares e parceiros estratégicos, além de fornecer uma plataforma de discussões para informar e aprimorar seus trabalhos.

A programação conta com diálogos estratégicos de alto-nível, bem como visitas técnicas, workshops e múltiplas oportunidades de networking. A Cidade de São Paulo sediará o Congresso Mundial do ICLEI em 2024, a ser realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA) no Parque Ibirapuera.