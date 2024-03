Autopass lança cartão TOP exclusivo e colecionável para o Lollapalooza 2024

Quem vai a grandes shows na cidade de São Paulo já sabe: a volta para casa pode ser uma dor de cabeça. Pensando nisso, a Budweiser, patrocinadora do Lollapalooza 2024, convocou a Autopass, empresa responsável pelo TOP, cartão de transporte que dá acesso às linhas do Metrô, da CPTM e aos ônibus da EMTU da capital e da Grande SP, para criar uma versão exclusiva e colecionável do Cartão TOP para quem precisa se deslocar ao Autódromo de Interlagos durante o festival.

A parceria, que também conta com a Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de SP (Abasp), foi idealizada pela Bud após a marca observar, em edições passadas, que o público que não antecipou suas passagens estava sofrendo na mão de cambistas que vendiam bilhetes inflacionados.

A edição limitada do TOP da Bud contará com seis designs diferentes e colecionáveis, que os fãs de música poderão comprar entre os dias 21 e 24 de março em guichês dedicados nas estações Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Pinheiros (Linha 4-Amarela) do Metrô.

Cada cartão corresponde a uma passagem. Assim, quem precisar de bilhetes de ida e volta para os três dias de festival já completa a coleção.

Cartão TOP da Bud

Edição limitada inspirada no Lollapalooza com seis cartões TOP da Bud colecionáveis

Data de venda: do dia 21/03 até o dia 24/03

Local de venda: estações de metrô Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Pinheiros (Linha 4-Amarela).

Quantas passagem vêm no cartão: 1 passagem

Venda exclusiva para maiores de 18 anos