Automassagem e shantala: conheça os dois novos cursos oferecidos gratuitamente pelo SUS

Dois novos cursos de práticas integrativas e complementares em saúde (Pics) estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AvaSUS). Profissionais de saúde, gestores, técnicos, coordenadores de serviços do SUS e demais interessados no tema podem estudar os módulos introdutórios de automassagem e de shantala.

Acesse a página do AvaSUS para se inscrever

Os cursos são online e gratuitos, sem limite de vagas, com 40 horas de aulas cada um. “O objetivo é ampliar o entendimento dos principais conceitos dessas Pics e sua aplicabilidade no cuidado em saúde nos diferentes níveis da rede pública, com ênfase na atenção primária”, explica o gestor da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), Paulo Rocha. Os cursos ainda abordam experiências exitosas em alguns municípios e a PNPIC, além de disponibilizar diversos materiais, como vídeos, textos, estudos de caso e atividades práticas.

O gestor salienta que as capacitações não habilitam os profissionais para ofertar automassagem e shantala no Sistema Único de Saúde (SUS) – o que depende de formação prévia. Confira mais informações sobre as práticas:

Automassagem

É uma técnica terapêutica realizada mediante a manipulação dos tecidos corporais moles pelo próprio indivíduo a partir da pele, com suas mãos. A automassagem favorece os sistemas nervoso, imune e muscular, a circulação geral e o equilíbrio mental, sendo utilizada em caráter complementar a outras terapias, despertando o indivíduo para a percepção corporal e o autocuidado.

Shantala

É uma prática de massagem para bebês e crianças, composta por uma série de movimentos que promovem a saúde integral, reforçando vínculos afetivos, confiança, criatividade, segurança, equilíbrio físico e emocional. Atua nos sistemas imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático e permite ao bebê e à criança a estimulação das articulações e da musculatura, auxiliando significativamente no desenvolvimento motor e facilitando movimentos como rolar, sentar, engatinhar e andar.

O que são as Pics?

As práticas integrativas e complementares em saúde são abordagens terapêuticas que integram aspectos físicos, emocionais, mentais e sociais do indivíduo, ampliando as estratégias de cuidado. Além disso, melhoram a compreensão dos profissionais sobre saúde-doença e incentivam o autocuidado.

Por meio da PNPIC, as Pics são ofertadas, desde 2006, no SUS. Atualmente, a rede conta com 29 práticas, e os municípios têm autonomia para decidir quais e com que frequência as oferecerão para a população.