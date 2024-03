Auricchio vistoria obras do futuro Pronto Cardio, em São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, e o secretário de Obras e Habitação, Iliomar Darronqui, realizaram segunda-feira (25/3) vistoria técnica nas obras do Pronto Cardio, o primeiro Pronto Socorro Municipal Cardiológico do Grande ABC. O reitor da USCS, Leandro Prearo, que investe em parte da obra, também participou da vistoria.

Já foi realizada terraplenagem; sondagem da área; remoção de piso intertravado; execução de rede de esgoto; execução de estacas (fundação); execução da fundação do novo abrigo para os geradores; ligação dos geradores provisórios; demolição do antigo abrigo de geradores; execução da alvenaria do novo abrigo para os geradores; execução da estrutura do novo abrigo para os geradores (forma, armação e concretagem das vigas, lajes e pilares); execução de reboco interno e externo do novo abrigo dos geradores e execução de armação dos blocos de fundação na área do projeto.

“Após fazer a primeira vistoria técnica nas obras do Pronto Cardio verificamos as movimentações da obra e os próximos passos. Até o fim do mês que vem, já teremos bloco de fundação e baldrames (estrutura que percorre todo o comprimento das paredes da obra) concluídos e as paredes começam a subir”, explicou Auricchio.

A obra da unidade cardiológica tem emenda do deputado estadual Thiago Auricchio e investimento da USCS. O Pronto Cardio está junto ao Complexo Hospitalar de Clínicas, e funcionará ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“Hoje enviamos mensalmente cerca de 40 pacientes, por mês, para procedimentos de cateterismo, utilizando vagas do Estado pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Vamos absorver o serviço que é feito pelo Estado e oferecer mais agilidade no diagnóstico. Teremos autossuficiência para atender nossos pacientes”, explicou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

A unidade de Pronto Atendimento em Cardiologia terá consultórios de Cardiologia e suas sub-especialidades, centro completo de Exames Diagnósticos Cardiológicos (Eletrocardiograma, Estudo de Arritmia, Ecocardiograma Transtorácico e Transesofágico; Ultrassom com Doppler vascular); unidade de Hemodinâmica para diagnóstico e terapia (cateterismo, ablações, estudo eletrofisiológico, investigação de coronária anômalas e defeitos de septos); unidade de Cirurgias Cardíacas; unidade de Internação Cardiológica e UTI Coronariana com 10 leitos; leito de isolamento, leitos de recuperação anestésica e sala de comando e emissão de laudos.

O Pronto Cardio faz parte do Avança São Caetano, maior programa de obras da história da cidade, com investimentos de R$ 713 milhões em 97 obras.