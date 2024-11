Auricchio visita Mostra Cultural de escola da Rede Municipal de Ensino

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, acompanhado do prefeito eleito para a próxima gestão, Tite Campanella, visitou no sábado (9/11) a Mostra Cultural Dombê, promovida pela EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dom Benedito Paulo Alves de Souza, no Bairro Santa Paula. “Tenho um carinho muito especial por essa escola, que está completando 88 anos, pois foi onde cursei todo o Fundamental I, que à minha época ainda se chamava primário”, destacou Auricchio.

Conduzido pela diretora da escola, Renata Rainatto, o prefeito teve a oportunidade de conhecer algumas das atrações da Mostra, como a oficina de confecção de Kabuletê (instrumento de percussão de origem africana) oferecida aos alunos dos segundos anos do Ensino Fundamental.

A Mostra também contou com oficina de bonecas Abayomi (bonecas negras de pano), valorizando a cultura celebrada no próximo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, além de apresentações de ciências, teatro e literatura.

Ao longo dos meses de novembro e dezembro, muitas escolas da rede municipal de São Caetano do Sul estão organizando suas mostras culturais. Confira com a escola de seu bairro e prestigie a programação!