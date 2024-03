Auricchio reinaugura a EMEI Oswaldo Cruz

Nesta quinta-feira (7/3), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, reinaugurou a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Oswaldo Cruz, localizada no bairro de mesmo nome. Antiga Creche Oswaldo Cruz, municipalizada em 2021, a unidade passou por uma completa reestruturação, que incluiu a aquisição de novos espaços com a incorporação de uma residência contígua ao prédio da escola.

“A unidade ficou 100% nova e ganhou novos espaços pedagógicos”, anunciou Auricchio. Para a diretora, Mônica Nonato, a entrega é a realização de um sonho. “Conseguimos ampliar a cozinha, instalar novos espaços pedagógicos e uma nova sala para o trabalho dos professores. É uma sorte termos um gestor tão empenhado na Educação”, comentou, fazendo referência ao prefeito.

A secretária de Educação, Minéa Fratelli, enfatizou sua gratidão pela gestão atual, que tem a área como prioridade, e destacou que muito trabalho ainda será feito, com a criação de um novo modelo de escolas conveniadas, baseado em parcerias com o Terceiro Setor, que permitirá a criação de novas vagas em creches municipais.

Atualmente a EMEI Oswaldo Cruz conta com 156 alunos matriculados, de dois a cinco anos de idade. Muitos familiares, além de representantes da APM (Associação de Pais e Mestres), fizeram questão de prestigiar o evento. Diana Fernandes, mãe do Ítalo, de 4 anos, gostou especialmente da nova cobertura do pátio, que deu às crianças um novo espaço de brincadeiras, mesmo em dias de chuva.

Para Karina Marcondes, mãe do pequeno Eduardo, de 3 anos, tão importante quanto a conquista de novos espaços de aprendizado, é o cuidado com que as professoras da escola acolhem cada aluno. Além da ótima estrutura, as professoras são atenciosas e carinhosas. Nos sentimos acolhidos aqui”.

Participaram também da solenidade a primeira-dama Denise Auricchio, e o vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, juntamente com secretários de outras pastas, além de vereadores e outros pais de alunos.