Auricchio ministra aula inaugural de Curso de Formação a 39 GCM-Alunos aprovados no Concurso Público 

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, ministrou a aula magna dos 39 GCM-Alunos aprovados no Concurso Público da GCM (Guarda Civil Municipal) de 2023.

“Gostaria de parabenizá-los por estarem aqui participando deste curso de formação. Em três meses, vocês serão nossos colegas funcionários públicos, já contratados, e terão esse período para se conscientizarem de que farão parte de uma das melhores instituições do país. São Caetano consegue conciliar a inteligência, como a tecnologia do CGE, com o lado humano, bem qualificado e estruturado, das Forças de Segurança, incluindo cerca de 400 guardas municipais, além das Polícias Militar e Civil. Isso, com certeza, aumenta ainda mais a responsabilidade de cada um de vocês”, acrescentou Auricchio.

O curso de formação consiste nas instruções passadas aos 39 GCM-Alunos, que deverão se tornar guardas civis municipais de 3ª Classe. As matérias do curso são oriundas da matriz curricular para a Formação de Guardas Municipais da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

As aulas acontecem de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, na sala de aula da Divisão de Ensino e Formação da GCM, na sede da corporação. A maioria dos instrutores/professores são guardas da própria GCM de São Caetano do Sul. A grade curricular do curso de formação é composta por 38 disciplinas, incluindo Administração Pública, Sistema Brasileiro de Segurança Pública, Direito Penal, Direitos Humanos, Segurança Escolar, Mediação de Conflitos, Libras e Armamento, entre outras.

GCM-ALUNOS

Já apelidado pelos futuros colegas de trabalho como “01”, por ter passado em primeiro lugar no concurso público, o ex-policial militar Marcos Siqueira Roca, de 42 anos, estava ansioso para começar o curso de formação. “Quando pedi exoneração da Polícia Militar, até tentei fazer outras atividades, mas percebi que minha vocação é mesmo atuar na segurança pública. Foi então que vi que São Caetano do Sul estava abrindo concurso público para GCM e resolvi participar. Espero poder utilizar toda minha experiência como PM para ser o melhor GCM que eu puder em favor dos moradores da cidade”, disse Marcos Roca.

No entanto, o novo grupo de guardas municipais não conta apenas com alunos experientes como Marcos Roca. Apesar da pouca idade (19 anos), Kennedy Gavioli Groppo falou o que espera do curso de formação. “Muita informação e conhecimento, desde o trabalho de rotina de um guarda municipal até o tratamento junto ao morador de São Caetano do Sul. Estou entusiasmado para iniciar o curso e vou dar o meu máximo para ser o melhor guarda civil municipal que eu puder ser, tudo em prol da população sul-caetanense”, disse Kennedy, acertando, inclusive, o gentílico de quem nasce em São Caetano do Sul.