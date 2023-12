Auricchio envia à Câmara projeto de lei que concede Abono de Natal a servidores municipais

Os servidores da Prefeitura de São Caetano do Sul já podem planejar as compras de Natal. O prefeito José Auricchio Júnior enviou nesta terça-feira (5/12) projeto de lei que cria o Abono de Natal 2023 aos servidores públicos de carreira. “É uma forma de valorização e homenagem aos responsáveis por fazer a administração pública funcionar de maneira contínua e correta”, anunciou o chefe do Executivo.

Caso o texto seja aprovado pela Câmara, cada servidor receberá o valor de R$ 400, o que representa a injeção de quase R$ 2,4 milhões na economia local. “O Abono de Natal fomenta o comércio da cidade e gera mais empregos”, diz Auricchio.

O último Abono de Natal havia sido concedido em 2019 e, depois, teve que ser interrompido devido à pandemia de covid-19. O retorno do benefício é uma boa notícia para o funcionalismo municipal.

13º SALÁRIO

Neste ano, o 13º também foi antecipado. A primeira parcela foi paga em junho e a segunda no primeiro dia de dezembro, representando cerca de R$ 13 milhões de investimento na economia de São Caetano.