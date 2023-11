Auricchio dá posse a membros do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, realizou nesta terça-feira (28/11) a posse dos novos integrantes do Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) para a gestão 2023/2025. O Comsea é vinculado à Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social.

Além dos novos integrantes do Conselho, do chefe do Executivo e do vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, participaram do evento o secretário da Seais, Thiago Mata; vereadores e o diretor da Sede dos Conselhos Municipais e secretário do Comcipas (Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social), Elísio Peixoto.

Criado em maio de 2019, o Comsea tem as seguintes atribuições: propor, acompanhar e fiscalizar as ações do Governo Municipal, nas áreas de segurança alimentar e nutricional, além de articular e mobilizar os órgãos públicos e a sociedade organizada para a implementação de ações voltadas ao combate às causas da miséria e da fome, no âmbito do município. A intenção é incentivar parcerias que garantam mobilização dos setores envolvidos e racionalização do uso dos recursos disponíveis, e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública, visando a despertar a solidariedade e união de esforços à causa.

Auricchio saudou os participantes e enalteceu o trabalho da Sede dos Conselhos, que abriga 30 órgãos consultivos com a participação de mais de 600 conselheiros. “O trabalho feito pela Sede dos Conselhos é excepcional, por englobar todos os conselhos que juntos auxiliam a Administração Pública a nortear os caminhos da sociedade de São Caetano. E o Comsea tem sido fundamental nas políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional da nossa população; um dos resultados é a criação do Cartão Mercado São Caetano”, ressaltou o prefeito.

Já o secretário da Seais falou sobre a importância do conselho, principalmente com relação a políticas públicas voltadas ao tema. “Espero que os novos membros continuem trabalhando para que o conselho seja independente nas políticas públicas desenvolvidas para os segmentos de segurança alimentar”, afirmou Mata.

“O Comsea é o órgão de assessoramento da Administração Municipal, de caráter consultivo e deliberativo, objetivando propor as diretrizes gerais da Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Poder Executivo”, finalizou Elísio Peixoto.