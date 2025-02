Aumento de roubos de veículos no Rio de Janeiro impacta preços de seguros

Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, o estado do Rio de Janeiro registrou um alarmante total de 827 ocorrências de roubo de veículos, resultando em uma média diária de 206 incidentes. Este crescimento significativo nas estatísticas de criminalidade tem gerado consequências diretas para motoristas que buscam contratar seguros automotivos.

Com o aumento dos roubos, muitos motoristas estão enfrentando dificuldades consideráveis para obter cobertura segura para seus veículos. Em algumas situações, o valor das apólices chega a dobrar, dependendo da cor e do modelo do carro. A insatisfação é evidente entre os cidadãos, como exemplificado pelo geógrafo Hugo Costa, que em 2022 foi vítima de assalto em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Após a experiência traumática, Hugo conseguiu ser ressarcido, mas enfrentou grandes obstáculos ao tentar contratar uma nova seguradora. “Existem modelos de carros que não são aceitos por seguradoras nesta região, devido ao alto risco associado. Após o roubo, procurei adquirir um veículo semelhante, mas as seguradoras se negavam a cobrir ou cobravam preços exorbitantes”, relata ele. Como alternativa, Hugo optou por um carro diferente, cujo seguro fosse mais acessível.

A situação não é exclusiva a Hugo; moradores da Baixada Fluminense também relatam dificuldades similares. Paulo Oliveira, residente em Duque de Caxias, expressou seu descontentamento com os altos custos dos seguros: “Em Caxias, o preço está impossível. Estão cobrando 15% do valor do veículo, enquanto em outras áreas do Rio esse percentual fica em torno de 7%. Isso implica um gasto elevado para conseguir proteger o carro. Muitas vezes, somos forçados a recorrer a seguradoras cooperativas que nem sempre aceitam os nossos CEPs para a contratação”.

Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) corroboram a crescente onda de roubos na Zona Norte do estado. Delegacias locais têm registrado números alarmantes: a 27ª DP (Vicente de Carvalho) contabilizou 1.448 ocorrências em 2024, seguida pela 39ª DP (Pavuna), com 1.170 registros e pela 21ª DP (Bonsucesso), com 1.149 incidentes. Na Zona Sul, os números são consideravelmente menores; a 9ª DP (Catete) teve 241 casos reportados e a 10ª DP (Botafogo) somou 160 roubos.

No contexto da Baixada Fluminense, Belford Roxo lidera as estatísticas com um total de 1.881 roubos investigados pela 54ª DP, enquanto Duque de Caxias registra 1.770 ocorrências sob a responsabilidade da 59ª DP.

Keila Farias, vice-presidente da comissão de auto da Federação Nacional de Seguros Gerais, explicou que o aumento nos preços dos seguros é influenciado por diversos fatores: “O custo do seguro automotivo é determinado por múltiplas variáveis, incluindo perfil do motorista, uso do veículo e localização geográfica — este último sendo crucial”. Ela ressalta que regiões com maior incidência de colisões e roubos impactam diretamente na aceitação das propostas pelas seguradoras e nos valores das apólices.

Com os índices alarmantes de roubos e a consequente elevação dos preços dos seguros no estado do Rio de Janeiro, motoristas enfrentam desafios significativos para garantir proteção adequada aos seus veículos.