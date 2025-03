Aumento de 63,8% nas falhas de ônibus em Campinas gera revolta entre passageiros

Em fevereiro de 2025, Campinas (SP) registrou um aumento significativo nas falhas da frota de ônibus municipais, com o número de veículos quebrados passando de 587 para 962, conforme informações da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Este aumento representa um alarmante crescimento de 63,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Os dados revelam que a média diária de ocorrências também disparou, subindo de 24 para 40 incidentes por dia. Consequentemente, as autuações por viagens não realizadas aumentaram em 72,9%, passando de 1.735 para 3.000. Essa situação gerou um descontentamento generalizado entre os usuários do transporte público.

Uma passageira da linha 263 expressou sua frustração: “Todo santo dia é a mesma coisa. O ônibus não vem ou chega lotado; já fiquei até quarenta minutos esperando e isso é lamentável.” As queixas são recorrentes entre os passageiros, que relatam a irregularidade e as condições inadequadas dos veículos.

Além disso, muitos usuários têm testemunhado situações problemáticas. Beatriz Jesus compartilhou uma experiência em que ela e outros passageiros foram forçados a descer de um ônibus quebrado e seguir a pé. “Todo dia na linha 231 é ônibus quebrado ou atrasado”, afirmou indignada. Outro relato veio de Gislaine Armando, que mencionou problemas frequentes com os ônibus da linha 109 e condições precárias nos veículos, como bancos improvisados com madeira e papelão.

No terminal do Mercado, Maria de Lourdes também relatou dificuldades enfrentadas no transporte público. Ela contou que, só neste ano, seu ônibus quebrou quatro vezes e descreveu a experiência como desconfortável e vergonhosa, especialmente considerando o custo das passagens.

De acordo com a Emdec, a frota operacional aumentou ligeiramente, passando de 889 para 901 veículos no mesmo período. A empresa destaca que as quebras diárias correspondem a menos de 5% da frota em operação e cerca de 0,20% do total das aproximadamente 15 mil viagens realizadas diariamente. A Emdec informou ainda que a taxa atual de cumprimento das partidas pelas linhas municipais é de 95%.

Para enfrentar esses desafios, a Emdec implementou um novo protocolo para veículos mais antigos, realizando manutenções a cada três meses. A prefeitura local afirma que uma nova licitação está em andamento para resolver as questões relativas à frota, com consulta pública programada até o início de abril.

O Setcap (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas) reafirma que, apesar das dificuldades relatadas pelos usuários, as estatísticas indicam um alto índice de cumprimento das partidas programadas, superior a 98%. Porém, as preocupações dos passageiros permanecem em alta diante da realidade vivida diariamente no transporte público da cidade.