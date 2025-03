Aula de Yoga gratuita acontece no Golden Square Shopping

Na próxima segunda, 24 de março, o Golden Square Shopping promove a quarta edição do “Yoga Redfit”. A proposta é oferecer uma experiência única e transformadora para quem busca bem-estar para corpo e mente.

Ministrada por Anderson Pires, especialista em Biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro e em Meditação pela UNIFESP, a aula abordará duas linhas de Yoga: Hatha e Vinyasa, modalidades que promovem fortalecimento muscular, aumento da flexibilidade e redução do estresse. Para garantir a participação basta realizar a inscrição pelo aplicativo do shopping.

A aula acontece às 08h no Jardim do Golden (piso L2), um espaço moderno e versátil, ideal para quem busca conforto em um ambiente acolhedor ao ar livre. Com uma arquitetura que se integra plenamente ao shopping, o local foi pensado para ampliar as opções de atividades culturais e de bem-estar.

Fora dos horários de aulas e ativações, esse verdadeiro refúgio urbano está aberto todos os dias para quem quiser aproveitar o espaço, sendo acessível também pela rua Ana Guilhermina, das 12h às 18h.

Serviço

Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo do Campo, SP.

Yoga Redfit

Data: 24 de março

Horário: às 08h (aula com cerca de 60 minutos de duração)

Local: Jardim do Golden, piso L2 . Gratuito. É preciso realizar agendamento pelo aplicativo. As vagas são limitadas.