Áudio pós-agressão mostra gritos de Datena e indecisão de Marçal; ouça

Um áudio mostra como se deu a expulsão de José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura após agredir Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira – houve xingamentos do tucano ao influenciador, que também respondeu.

Leão Serva, o mediador do debate, deu uma bronca nos candidatos. “Senhoras e senhores, nós vamos para as manchetes dos jornais pela pior cena já feita num debate. A partir daqui eu peço para que todos se comportem bem para que a gente possa pelo menos terminar em esse debate. Vamos voltar para o ar em seguida”, diz ele.

A gravação revela ainda, como mostrou a Folha de S.Paulo, que Marçal havia indicado que seguiria no debate, mas depois mudou de ideia e foi para o hospital Sírio Libanês, de onde teve alta na manhã desta segunda-feira (16). O boletim médico afirmou que Marçal teve “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

Logo após a agressão com uma cadeira, a transmissão foi interrompida, mas o bate-boca seguiu dentro do teatro B32, na avenida Faria Lima, onde a TV Cultura realizou o debate. A imprensa não tinha acesso ao local. O áudio da Folha mostra a continuação da confusão.

Datena chama Marçal de “filha da put* do ca**lho”, e Leão pede ao tucano: “Senta na cadeira e chega”. Marçal, então, protesta. “Senta na cadeira não, ele tem que sair do debate. Tem que ser expulso do debate esse ditador vagabundo”, diz o candidato do PRTB.

“Candidato Datena, eu tenho que pedir que você se retire do programa porque isso que aconteceu não é possível continuar. […] Eu não posso admitir um candidato que joga a cadeira”, afirma Leão Serva.

O áudio mostra Marina Helena (Novo) relatando o que havia acontecido, já que foi a sua cadeira que Datena jogou em Marçal.

“Ele pegou a minha cadeira e passou por cima da minha cabeça, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô, mas gente, não dá. As regras do debate têm que valer, pelo amor de Deus, tem que tirar”, diz ela.

Leão, após verificar se os candidatos estavam em condições de seguir com o debate, ainda discute com um assessor de Boulos, que argumenta que o deputado precisa estar bem – o candidato do PSOL havia indicado com a cabeça que estava bem.

“O candidato já disse que… Não é isso Boulos? Então tá bom. Então vamos nessa”, afirma Leão, ao que uma voz responde que ele “precisa estar bem, porr*”.

O mediador, então, reage com ironia e dirige a pergunta a Boulos. “O candidato está bem ‘porr*’, segundo seu assessor? Seu candidato está bem”, conclui.

Após expulsar Datena, o apresentador diz que o “candidato Marçal está se retirando por vontade própria”, ao que o influenciador responde: “Vontade própria não, fui agredido”.

Mais tarde, Marçal indica que vai continuar. “Candidato Marçal, você quer continuar no programa? Então você vai continuar, mas seus ânimos estão acalmados ou não? Tá bom”, diz Leão Serva.

“Senhoras e senhores, houve um acidente muito chato, muito grave, e eu quero saber o seguinte, candidato Marçal se sente bem para continuar no debate?”, verifica Leão mais uma vez, questão que também dirige a Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB), Marina e Boulos.

“É muito importante que os ânimos sejam assentados porque essa aqui é uma eleição. São 9,3 milhões de candidatos, de eleitores [se corrige], está certo? Estão nos assistindo e não merecem esse espetáculo”, diz Leão Serva, em mais uma bronca aos candidatos.

Por fim, o mediador anuncia que Marçal mudou de ideia. “Então, o candidato Marçal vai sair também, nós seguimos o”, diz Leão, que não completa a frase.

Ouça o áudio:

Ao deixarem o teatro após o fim do programa, assessores de outros candidatos afirmaram que Marçal, de fato, iria continuar no debate a princípio, mas decidiu sair após falar com sua equipe. Auxiliares do influenciador afirmaram à imprensa que ele tinha dores no tórax e dificuldade para respirar.

Imagens feitas no estúdio após a agressão mostram que Marçal seguiu de pé e fez provocações a Datena. O candidato do PRTB deixou o local caminhando e, segundo sua assessoria, chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas depois optou pela ambulância que estava à disposição no teatro.

De acordo com Luma Vidal, assessora de Marçal, eles resolveram usar a ambulância porque Marçal reclamava de dor na costela e seria mais confortável para ele ir deitado, além de ser mais rápido. O candidato explorou o episódio em suas redes e postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes.

Auxiliares do candidato indicaram que ele teve lesões na costela e na mão. Ao deixar o hospital, Marçal tinha o braço direito e um dedo da mão direita imobilizados, e indicou que estava com uma “leve fissura” no sexto arco costal, osso da costela.

Durante sua estadia no Sírio-Libanês, ele apareceu em vídeo postado em suas redes sociais usando uma pulseira verde. A cor do acessório indica que seu caso foi considerado de baixo risco.