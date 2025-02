Audiência pública eletrônica para a LDO 2026 em São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), promoverá entre os dias 10 e 19 de março de 2025 uma Audiência Pública Eletrônica destinada à formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. A iniciativa está aberta a todos os cidadãos paulistas ou residentes no estado, que poderão contribuir com sugestões voltadas para o desenvolvimento social e econômico das suas comunidades e do Estado como um todo.

A LDO tem como finalidade fundamental planejar e estruturar as finanças públicas, assegurando que o governo disponha dos recursos necessários para desempenhar suas funções essenciais. Além disso, busca manter o equilíbrio fiscal e garantir a transparência nas ações governamentais. Esta iniciativa se alinha aos princípios do Governo 3D, que enfatiza o Diálogo, a Dignidade e o Desenvolvimento, promovendo um ambiente que favoreça a interação entre as diversas esferas do poder e assegurando dignidade a todos os cidadãos.

A participação ativa da população é crucial neste processo, pois proporciona um espaço democrático onde as decisões orçamentárias podem ser moldadas conforme as demandas coletivas. Esse engajamento não apenas fortalece a cidadania, mas também contribui para a elaboração de um orçamento mais eficiente e alinhado às necessidades da sociedade.