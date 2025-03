Atvos promove inclusão feminina no agronegócio

O agronegócio, apesar de historicamente ter predominância de homens, tem visto um aumento gradual da presença feminina em diversas áreas. E, a Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, tem contribuído cada vez mais para criar um setor em que as mulheres possam desenvolver de forma estruturada suas trajetórias profissionais. Por meio do programa MOVA – Modelo Vivo de Aprendizagem, por exemplo, a companhia oferece cursos gratuitos para mulheres no Centro-Oeste e Sudeste, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Capacitações e Inclusão Feminina

Com foco na empregabilidade para transformar vidas por meio da educação, o MOVA oferece capacitações para diferentes áreas, como operação de tratores e colhedoras, além de qualificações administrativas, incluindo assistente administrativo e almoxarife para turmas de jovens aprendizes PcDs. De janeiro de 2023 a dezembro de 2024, o MOVA já realizou 135 treinamentos, em que dos mais de 2,5 mil participantes, mais de 60% foram mulheres.

Reconhecimento da Atvos e Protagonismo Feminino

O compromisso da Atvos com a inclusão feminina já rendeu reconhecimentos importantes. Em Mato Grosso do Sul, todas as três unidades agroindustriais da companhia, localizadas em Costa Rica (Unidade Costa Rica), Nova Alvorada do Sul (Unidade Santa Luzia) e Rio Brilhante (Unidade Eldorado) receberam o selo “Empresa Amiga da Mulher 2024” concedido pelo governo estadual. A chancela é um reflexo das práticas inovadoras e dos programas educativos que promovem a equidade de gênero no ambiente corporativo.

E, para evidenciar o protagonismo feminino no setor sucroenergético ao longo do mês da mulher, a Atvos destaca abaixo histórias de profissionais que alcançaram, na empresa, a oportunidade de desenvolver suas carreiras e transformar não somente as suas vidas, mas também de suas famílias.

Maria Regina Feitosa – Operadora de Trator

Maria Regina Feitosa, operadora de trator da Unidade Conquista do Pontal, localizada em Mirante do Paranapanema (SP), ingressou na empresa por meio do MOVA há cerca de 11 meses. Com o bom desempenho durante o treinamento, recebeu o convite para ocupar uma das vagas abertas na época. “O que eu mais me orgulho da minha trajetória, que apenas está começando, é de ser uma tratorista. Antes eu era do lar e me desafiei a fazer o curso. É lindo demais ver que estamos conseguindo ganhar o nosso espaço. Mulheres na liderança também me inspiram bastante e as admiro cada vez mais”, explica.

Melina Miyahara – Diretora de Tesouraria e Investimentos

À frente da diretoria de Tesouraria e Investimentos da Atvos, Melina Miyahara ingressou na empresa há três anos como gerente-executiva até ser promovida ao cargo atual. “A possibilidade de assumir novos desafios é que me fez crescer como pessoa, e também como profissional. Ter esse reconhecimento no trabalho foi um sentimento de alívio, de que consegui atingir o objetivo que há anos eu traçava. Não é só uma questão de cargo, de status, é de ter uma posição na qual eu sei que consigo fazer mais pelas mulheres que eu lidero e já liderei. Então, conseguir fazer com que as mulheres se identifiquem e consigam entender que elas são capazes de chegar ao mesmo lugar, me satisfaz como profissional”, destaca.