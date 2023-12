Atriz mexicana de ‘A Usurpadora’ e ‘Rebelde’ morre aos 94 anos

A atriz mexicana Queta Lavat, conhecida por trabalhos em novelas como “A Usurpadora” e “Rebelde”, morreu aos 94 anos. O anúncio foi feito por familiares nas redes sociais e divulgados pela imprensa do México.

Na rede social, os parentes se despediram da atriz. “Infelizmente anunciamos o falecimento de Queta Lavat. Grande atriz, madrinha, mãe extraordinária. Com memórias profundas e amor. Família Carrillo Lavat”, dizia o comunicado nas redes sociais.

A causa da morte não foi anunciada, porém há algumas semanas a atriz havia sido internada em um hospital, com quadro de saúde considerado grave. Ela deu entrada por trombose em uma de suas pernas.

Ao longo da carreira, a atriz somou inúmeros trabalhos e esteve em quase 40 novelas. No clássico “A Usurpadora”, ela interpretou a personagem Piedade, enquanto em “Rebelde” deu vida a Angelita.

Em 2021, Queta foi coroada como a única atriz da Idade de Ouro do cinema mexicano a ter atuado em todos os meios de comunicação, sendo eles: rádio com suas radionovelas, televisão com a estreia em 1958, e, 63 anos depois, na internet com trabalhos em plataformas. Ela deixa filhos, netos e bisnetos.

O ator Eduardo España fez uma homenagem à atriz nas redes sociais. “É com tristeza que tomo conhecimento da partida da nossa querida e grande atriz Queta Lavat, uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa. Cada encontro com ela no set, em uma palestra, onde quer que ela estivesse, era um prazer. Minhas condolências à sua família”.

O secretário de turismo do México, Miguel Torruco Marqués, também lamentou a perda. “Minha esposa Gloria e eu lamentamos a sensível morte de nossa querida Queta Lavat, sem dúvida uma atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano. Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos”.