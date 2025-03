Atrium Shopping oferece serviços gratuitos para celebrar o Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, o Atrium Shopping em Santo André promove uma série de experiências exclusivas de bem-estar e autocuidado para as visitantes. A programação, que ocorre no sábado, dia 8 de março, tem como objetivo celebrar as conquistas e o empoderamento feminino, oferecendo uma variedade de serviços gratuitos que visam o relaxamento e a valorização das mulheres.

Serviços de beleza e relaxamento gratuitos para as mulheres

Durante o evento, diversos parceiros do shopping oferecem tratamentos exclusivos, como sessões de depilação a laser pela Espaço Laser, massagens relaxantes no Studio Joice Nascimento, e escovas profissionais no Hair Salon, garantindo um toque especial no visual e um momento de cuidado e bem-estar. Além disso, a Lider Star oferece design de sobrancelhas gratuito para as cinco primeiras participantes, destacando a beleza natural e proporcionando um olhar mais expressivo.

Incentivo ao crescimento profissional também faz parte da programação

A Unicesumar incentiva o crescimento profissional ao distribuir kits personalizados e oferecer cursos livres gratuitos para as 10 primeiras mulheres que visitarem sua unidade no shopping, apoiando o desenvolvimento pessoal e profissional das participantes.

Os serviços serão oferecidos por ordem de chegada e enquanto durarem os estoques, garantindo que todas as visitantes tenham a oportunidade de aproveitar a programação.

“Este é um momento para celebrarmos as conquistas e o empoderamento das mulheres. Nossa missão é proporcionar um dia de cuidados e experiências que fazem toda a diferença no bem-estar delas”, enfatiza Luciano Abílio, coordenador de marketing do Atrium Shopping.

Serviço:

O quê: Serviços gratuitos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Quando: 8 de março, sábado

Onde: Atrium Shopping – Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 14 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais