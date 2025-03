Festival do Sagrado Feminino: Celebração Mágica no Dia Internacional da Mulher no ABC

No dia 8 de março, a Casa de Bruxa promove o Festival do Sagrado Feminino, um evento especial dedicado à força, à espiritualidade e ao empoderamento das mulheres. Com diversas atividades mágicas e esotéricas, essa celebração será um momento único de conexão, aprendizado e fortalecimento da energia feminina.

A partir das 11h da manhã, o festival contará com vivências, oficinas, dança, meditação e rituais no Espaço Lashimi/Zen, além de atendimentos oraculares ao longo do dia. O ponto alto do evento será às 16h, quando a bruxa Tânia Gori conduzirá o Ritual Vivencial do Encontro com o Sagrado Feminino, uma cerimônia especial de mulheres para mulheres, ativando a força e o poder interior de cada uma.

Programação:

LASHIMI/ESPAÇO ZEN

11:00 – Roda de Vivência – Maria Madalena Bruxa Kelly Rodrigues

12:00 – Vivência Amor e Beleza – Bênçãos de Afrodite Bruxa Alê Alvares

13:00 – Intervenção Poética Poetisa Thais Marques

13:30 – Coreografia de Dança Artística Michele Caetano

14:00 – Aula Aberta – Meditação Guiada Bruxa JoZiane Prattal

15:00 – Oficina do Óleo do Sagrado Feminino – O Seu Grande Despertar Bruxa Katia Pedroza

16:00 – Ritual Vivencial do Encontro com o Sagrado Feminino Bruxa Tânia Gori

Atendimentos Oraculares

Durante o festival, haverá atendimentos com diversos oraculistas, para quem busca por momentos de orientação e autoconhecimento, o valor da consulta estará na promoção de R$ 170,00 por R$ 80,00.

· Das 14h às 17h – Ambulatório da Grande Fraternidade Branca, com Maria Antônia

· Das 11h às 17h – Cigana Iara: Tarot tradicional, Oráculo dos Exus e Pomba Giras, e Leitura de Vidas Passadas

· Das 11h às 17h – Ju Yamamoto: Tarot, Baralho Cigano, Runas e outros oráculos

· Das 11h às 17h – Paulo: Tarot Terapêutico, Baralho das Almas, Oráculo Xamânico e Oráculo Sussurros de Ganesha

· Das 11h às 17h – Leticia Vaz: Tarot Tradicional, Baralho de Malandro, Baralho de Pomba Gira e Baralho Cigano

O Festival do Sagrado Feminino é uma oportunidade imperdível para celebrar o Dia Internacional da Mulher em um ambiente de magia, espiritualidade e transformação.

Serviço

Data: 8 de março de 2024

Horário: Das 11h às 17h (Ritual principal às 16h)

Local: Espaço Lashimi/Zen

Endereço: R. das Figueiras, 2146 – Campestre, Santo André – SP

Entrada: 1 alimento enlatado ou 1 produto de limpeza