Atrium Shopping estende horário neste final de ano

Com o fim do ano se aproximando chega a vontade de presentear, de renovar o guarda-roupas, a casa e fazer aquelas comprinhas de última hora. O Atrium Shopping recebe o público com horário estendido com horário até as 23h entre os dias 15 e 23 de dezembro para que todos possam fazer as compras com tranquilidade.

Já quem procura aquele passeio em família ou entre amigos, um lugar para a confraternização ou até uma pausa das compras e da correria desta época, pode aproveitar as diversas opções de lazer e os restaurantes temáticos como o Vassoura Quebrada, o Fliper Burger e o Bomboliche que também funcionam com horário diferenciado.

Abaixo os horários de funcionamento até o primeiro dia de 2024.

Dias 15 a 23 de dezembro: das 10h às 23h, exceto no domingo, 17 de dezembro, que as lojas funcionam das 10h às 22h.

Dia 24 de dezembro: das 10h às 18h;

Dias 25 de dezembro: das 14h às 20h*;

Dias 26 a 30 de dezembro: das 10h às 22h;

Dia 31 de dezembro: das 14h às 17h;

Dia 1º de janeiro: das 14h às 20h*.

As operações de alimentação e lazer abrem sempre a partir das 11h, encerrando junto com as lojas, nos horários citados acima.

*Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro o empreendimento tem toda a sua estrutura funcionando normalmente, mas a abertura das lojas, lazer e alimentação é opcional.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André