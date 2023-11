Atrações gratuitas no Museu Índia Vanuíre promovem diversidade e inclusão na cultura 

Em dezembro, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (MIV), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, reforça a importância da inclusão para a construção da sociedade brasileira mais diversa e o quanto a presença das famílias nos ambientes museológicos contribuem para a cultura do nosso país. Confira a agenda de atrações gratuitas na primeira semana do mês.

A programação começa com o projeto Saberes e Fazeres Indígenas, em 01/12, às 9h. A atividade mensal promove o diálogo entre um indígena convidado e o público do Museu, que além do debate, também busca valorizar e preservar a transmissão da memória indígena às futuras gerações. O convidado deste mês é Terena Cândido Mariano, da Terra Indígena Icatu (Braúna/SP).

Esta ação reforça o propósito da instituição de manter atenção especial permanente ao esforço de comunidades indígenas de todo o país, no que diz respeito à valorização de suas memórias, preservação de tradições e idioma nativo.

Já em 02 e 09/12, a partir das 9h, o MIV marca presença na Virada Inclusiva 2023, com a exposição Caminhos inclusivos: a arte transformadora. A mostra reúne uma coleção de bonecas africanas e objetos artísticos confeccionados nos projetos “O olhar é o sentir pelas mãos”, que envolve pessoas cegas na criação das bonecas, e o projeto “Aguçando as memórias”, que conta com a participação ativa de idosos na concepção de obras de arte.

Nesta edição, a Virada Inclusiva, programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), vai acontecer de 02 a 09/12 com o tema Vozes Unidas, Direitos Iguais!

Já no fim de semana, 02 e 03/12, às 10h, acontece a atividade lúdica e reflexiva Família no Museu que tem o objetivo de integrar as famílias ao ambiente do museu. Neste mês, o programa educativo do MIV abraça o espírito natalino e oferece atividades especiais, como a confecção de árvores de Natal com uma variedade de materiais decorativos.

SERVIÇO

Saberes e Fazeres Indígenas

Data: 01/12

Horário: às 9h

Virada Inclusiva – Exposição Caminhos inclusivos: a arte transformadora

Datas: 02 e 09/12

Horário: às 9h

Família no Museu

Datas: 02 e 09/12

Horário: às 9h

Local: Museu H. P. Índia Vanuíre

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 09h às 18h; quintas, das 9h às 20h

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP