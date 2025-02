Atrações culturais gratuitas em SP

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a capital paulista se prepara para um fim de semana repleto de atividades culturais. A Prefeitura de São Paulo promove uma programação diversificada nos centros culturais municipais, que incluirá apresentações teatrais, musicais, exposições e atividades circenses, tudo gratuito para o público.

Entre as exposições que poderão ser visitadas, destacam-se “Ponto com Nó”, “Capoeira, Mandinga e Vadiação” e “Gaia – O enigma humano”. Essas atrações são ideais para aqueles que buscam uma experiência mais reflexiva. As exposições estarão disponíveis até março e funcionarão diariamente, conforme os horários específicos de cada uma.

A exposição “Ponto com Nó”, que acontece no Centro Cultural Teatro Flávio Império, localizado na Zona Leste, estará aberta das 10h às 18h. Esta mostra conta com obras de diversos artistas e uma instalação interativa que convida os visitantes a participar criando desenhos com linhas coloridas.

No Polo Cultural Chácara do Jockey, a exposição “Capoeira, Mandinga e Vadiação” será realizada das 13h às 18h. Esta atração apresenta uma coleção de artes que inclui telas, telhas de barro, trabalhos em madeira e poesias. Além disso, o Centro Cultural Olido abriga “Gaia – O enigma humano”, sob a curadoria de Luciana Ramin. Essa exposição reúne 40 desenhos elaborados em diferentes técnicas, explorando a dualidade entre desordem e organização no contexto humano.

Para complementar a programação cultural do fim de semana, atividades circenses estarão disponíveis. No dia 8 de fevereiro, às 10h, a Casa de Cultura M’Boi Mirim receberá a “Circle: Agência de Circo”, onde o público poderá participar gratuitamente de brincadeiras como cama elástica, malabares e perna de pau.

A cena teatral também promete grandes emoções com oito peças programadas para o final de semana. No Teatro Municipal Cacilda Becker, duas sessões da peça “O Samba da Pauliceia e Sua Gente” estão agendadas: no sábado (8), às 21h, e no domingo (9), às 19h. A obra narra a história da comunidade Vila Primavera, que realiza uma despedida festiva marcada por muito samba.

A peça circense “Nós Podemos” estará em cartaz no Centro Cultural Teatro Flávio Império nos dias 8 e 9 de fevereiro, sempre às 16h. Este espetáculo retrata as dificuldades enfrentadas por mulheres da periferia em suas lutas diárias.

Além disso, o domingo (9) contará com uma única apresentação da peça “Seguindo a Estrela Guia” no Centro Cultural Santo Amaro. Voltada para maiores de 18 anos, a obra explora questões relacionadas à fé católica através da história de três jovens em busca do nascimento de Jesus.

É importante ressaltar que outras peças como “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, “Os Donos do Mundo” e “Passaporte para o Amor” também terão sessões durante o fim de semana. O espetáculo infantil “Romeu e Julieta” no Centro Cultural Vila Itororó completará sua segunda apresentação no domingo (9).

Em termos musicais, diversas apresentações irão agitar as Casas de Cultura durante este período. No Polo Cultural Chácara do Jockey e no Centro Cultural Penha, o samba será destaque com apresentações do Grupo Boa Pinta no sábado (8) e do Grupo Por Aí no projeto “Samba da Praça” no domingo (9).

Para os aficionados por hip-hop e rap, a Casa de Cultura Parelheiros terá programação dedicada ao gênero no sábado (8), enquanto na Casa de Cultura Campo Limpo o artista Mister Grande-E apresentará seu trabalho às 19h.

A banda Ximbalá Micareta também trará um pouco da energia do Carnaval da Bahia na Casa de Cultura São Rafael no dia 8 às 18h.

Para obter informações detalhadas sobre toda a programação cultural deste fim de semana e do mês de fevereiro, os interessados podem consultar o site da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.