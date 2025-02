Casa de Cultura Parelheiros recebe evento gratuito de Hip Hop neste sábado (8)

No próximo sábado, dia 8, a Casa de Cultura Parelheiros, localizada na zona sul da capital paulista, será palco de um evento musical gratuito que promete agitar o fim de semana da comunidade local. A programação, que se estende até o anoitecer, contará com diversas apresentações musicais a partir das 15h.

A primeira atração do dia será o Baile Hip-Hop Guettos, seguido pelo Baile Encontro de Gerações às 16h. A festa será encerrada com uma apresentação do Diplomacia MC’s e Luciano Limoaldo às 17h. Esta sequência de atividades reflete a diversidade musical e cultural da região.

Com o tema “Trapstar Hip-Hop Guettos nas Quebradas”, a edição deste evento trará novos talentos do Trap oriundos das zonas Leste, Sul e Oeste da cidade. O coletivo Hip-Hop Guettos nas Quebradas apresentará músicas inéditas, mostrando a força da nova geração de artistas. O DJ Miro, no Baile Encontro de Gerações, promete um show repleto de referências à Black Music, Rap e Samba Rock, criando uma atmosfera vibrante para os presentes.

Luciano Limoaldo, integrante do grupo Diplomacia MC’s, irá oferecer uma performance que combina música e uma palestra sobre a importância do respeito e da convivência comunitária entre os jovens. O artista cantará composições que refletem questões sociais abordadas pelo seu grupo desde a década de 1990.

Mais informações sobre as atrações programadas na Casa de Cultura Parelheiros e em outros espaços culturais municipais estão disponíveis no site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Serviço:

Atração: Hip-Hop Guettos – Edição Trapstar Hip-Hop Guettos nas Quebradas

Sinopse: A edição Trapstar Hip-Hop Guettos nas Quebradas reunirá novos artistas da cena Trap em um espetáculo musical único. O evento terá composições originais e autorais, com duração de 60 minutos, onde sete integrantes apresentarão uma sintonia perfeita em suas performances.

Sinopse: O Baile Encontro de Gerações é uma festa que tem se destacado na comunidade por promover alegria e entretenimento. Cada edição conta com um convidado especial que proporciona um show inesquecível. Nesta oportunidade, DJ Miro apresentará um espetáculo celebrando a riqueza da Black Music, Rap e Samba-Rock.

Sinopse: O grupo Diplomacia MC’s é um exemplo emblemático de como o Rap pode atuar como agente transformador na sociedade. Desde sua fundação nos anos 1990 por quatro jovens artistas, o grupo se firmou como uma voz ativa contra as desigualdades sociais através de suas letras e ações comunitárias.