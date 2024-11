Ator Leandro Lima busca fusca furtado em SP

O ator Leandro Lima, conhecido por seu papel como o peão Levi na novela “Pantanal”, recorreu às redes sociais na última quarta-feira (6) para solicitar auxílio na localização de seu Fusca azul, que foi furtado na região da Lapa, Zona Oeste da capital paulista. O veículo, carinhosamente chamado de “Diamante”, havia passado recentemente por um processo de restauração.

Em um vídeo compartilhado pelo artista, imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram um indivíduo trajando camiseta branca abrindo a porta do carro e adentrando no mesmo. Leandro expressou sua frustração com o ocorrido: “Foi uma situação muito desagradável. Meu carro, que estava devidamente trancado na rua, desapareceu. Tenho um apreço especial por ele; é um Fusca de 1964 que reformei completamente.”

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo foi contatada pelo g1 para esclarecer se as autoridades estão investigando o furto. Contudo, até o momento desta publicação, a SSP ainda não havia se manifestado sobre o caso. A comunidade e os seguidores do ator são incentivados a fornecer qualquer informação que possa auxiliar na recuperação do veículo.