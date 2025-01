Atlético Mineiro busca Rony, do Palmeiras, para reforçar o ataque

O Atlético Mineiro está em busca de reforços para o seu ataque e, nesse contexto, o atacante Rony, atualmente no Palmeiras, surge como uma opção viável. A diretoria do clube identificou a necessidade de um jogador com características de velocidade, o que torna Rony um alvo interessante durante esta janela de transferências.

Sondagens e obstáculos nas negociações

Segundo informações do portal “Fala Galo“, o Atlético já realizou duas sondagens ao Palmeiras, porém as negociações têm enfrentado dificuldades devido ao elevado salário do atleta. Inicialmente, os mineiros tentaram incluir Rony em uma negociação envolvendo a transferência de Paulinho para o clube paulista, mas essa estratégia não avançou por conta dos altos vencimentos do jogador.

O cenário atual aponta que a liberação de Rony por parte do Palmeiras é improvável, uma vez que o clube alviverde busca uma venda definitiva do atleta. Na última semana, o Galo reiterou seu interesse e consultou novamente as condições para um possível acordo.

Contrato e histórico de Rony no Palmeiras

Rony se encontra no Palmeiras desde 2020, quando o clube paulista pagou cerca de seis milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões à época) para contar com seus serviços. O atacante possui contrato até 2026 e o Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos relacionados ao seu passe.

Novos reforços e movimentação no mercado

Ao longo dessa janela de transferências, o Atlético já anunciou a chegada de dois novos jogadores: os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick, que foram incorporados ao elenco por meio da negociação da venda de Paulinho ao Palmeiras. Além disso, os mineiros irão receber um montante total de 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pela totalidade dos direitos econômicos do jogador Paulinho.

O Galo estabeleceu como prioridade a contratação de três novos atacantes e um lateral direito para fortalecer seu elenco. Além da saída de Paulinho, o clube também não renovou os contratos de Alan Kardec e Vargas, assim como decidiu pela não continuidade do lateral-direito Mariano. A diretoria está mantendo discrição nas tratativas para evitar vazamentos que possam prejudicar as negociações em andamento.

Reapresentação e viagem para a pré-temporada

A reapresentação do elenco principal do Atlético está agendada para a próxima quinta-feira (09), com a equipe partindo em seguida para Orlando, nos Estados Unidos, onde participará do torneio de pré-temporada FC Series. Enquanto isso, os atletas das categorias de base iniciarão suas atividades no Campeonato Estadual sob a direção de Guilherme Dalla Déa.