Atlético-MG e Botafogo disputam prêmio de melhor time do mundo

A renomada premiação Globe Soccer Awards revelou, nesta quinta-feira, a lista dos concorrentes ao título de melhor equipe de futebol do mundo. Dentre os dez clubes selecionados, destacam-se os brasileiros Atlético Mineiro e Botafogo, ambos protagonistas na final da Copa Libertadores. Além dessas equipes sul-americanas, outras agremiações de peso, como o Real Madrid, a Atalanta e o Olympiacos, também figuram entre os indicados, após conquistarem a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência, respectivamente.

A votação para escolher o melhor clube já está em andamento no portal oficial da Globe Soccer Awards. Com Atlético-MG e Botafogo representando o Brasil e toda a América do Sul, a expectativa cresce em torno da decisão da Libertadores, marcada para 30 de novembro.

Outros candidatos ao cobiçado prêmio incluem Al Ahly (Egito), Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Bayer Leverkusen (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Manchester City (Inglaterra), PSG (França), Real Madrid (Espanha) e Sporting (Portugal). Notavelmente, Brasil e Itália são os países com maior número de representantes na disputa.

A cerimônia de premiação está agendada para 27 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Além do reconhecimento aos clubes, o Globe Soccer Awards também contempla categorias como melhor jogador masculino e feminino, melhor equipe feminina, melhor treinador, revelação do ano e destaques no futebol do Oriente Médio.

Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, ambos do Real Madrid, estão entre os nomeados para melhor jogador masculino. Já Savinho, atuando pelo Manchester City, foi mencionado como uma das grandes promessas do futebol.

Desde sua criação em 2010 com foco inicial em dirigentes e agentes, o Globe Soccer Awards expandiu suas categorias em 2011 para incluir atletas. O primeiro jogador a receber o prêmio de melhor do ano foi Cristiano Ronaldo.