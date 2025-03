Atlético-MG celebra 117 anos

No dia em que celebra seu 117º aniversário, o Atlético Mineiro (Atlético-MG) dá um passo significativo ao anunciar uma parceria com a Nike, que será a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir de janeiro de 2026. A transição marca o fim da colaboração com a Adidas, que foi a fornecedora anterior, e representa um novo capítulo na história do Galo.

A inclusão da Nike, uma das gigantes do setor esportivo, ocorre em um momento em que o Atlético-MG se destaca como uma das principais forças do futebol brasileiro. Recentemente classificado como tendo a sétima maior torcida do país por uma pesquisa realizada pela TM20 Branding e Brazil Panels, o clube está bem posicionado para aproveitar sua popularidade crescente.

O clube mineiro teve a oportunidade de renovar seu contrato com a Adidas, mas as propostas da Nike foram consideradas mais vantajosas, conforme apurações da reportagem. Embora os detalhes financeiros permaneçam em sigilo, especula-se que os valores estejam vinculados a metas de vendas dos uniformes, refletindo uma estratégia robusta de comercialização.

Eduardo Corch, professor do Insper e especialista em marketing esportivo, comentou sobre a importância dessa parceria: “A Nike busca expandir sua presença no Brasil, um mercado vital para o futebol mundial. A colaboração com o Atlético não apenas fortalece sua conexão com os torcedores brasileiros, mas também diversifica seu portfólio no país.” Neste sentido, vale ressaltar que atualmente a Nike patrocina apenas o Corinthians entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além disso, essa será a primeira vez que uma marca internacional como a Nike se associa a um clube de Minas Gerais. O interesse da empresa norte-americana é parte de uma estratégia mais ampla que inclui parcerias com outras equipes brasileiras, como Vasco e Grêmio.

No cenário global, a Nike também firmou um contrato histórico com a seleção alemã após décadas de associação com a Adidas. No Brasil, a fornecedora renovou seu acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estabelecendo um contrato estimado em 100 milhões de dólares fixos e valores variáveis.

A atração por marcas como a Nike é impulsionada pela recente transformação do Atlético em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e pela inauguração da Arena MRV. Segundo Corch, esses fatores aumentam a atratividade do clube no mercado: “O Atlético possui uma torcida apaixonada e ativa tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais. Isso cria oportunidades valiosas para as marcas estabelecerem conexões emocionais com os torcedores.”

Recentemente, o clube lançou o projeto “Manto da Massa”, onde torcedores participaram da criação dos novos uniformes, resultando na venda de 450 mil camisas em cinco anos. Essa interação com os fãs demonstra o potencial comercial robusto do Atlético-MG.

Além disso, o Galo também fechou recentemente um dos maiores contratos de patrocínio da sua história com a casa de apostas H2bet, que pode ultrapassar R$ 200 milhões ao longo de três anos. O desempenho esportivo do time é igualmente ambicioso, com planos para retomar sua participação na Copa Libertadores em 2026 e alcançar metas significativas nas competições nacionais.

Com um futuro promissor pela frente e agora respaldado por uma das maiores marcas esportivas do mundo, o Atlético-MG está se posicionando para consolidar ainda mais seu status no cenário do futebol brasileiro.