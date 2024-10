Atlético lidera prêmios e pode faturar até R$ 280 mi em copas

O Atlético-MG lidera com folga o ranking dos times da Série A que mais receberam premiações nas copas.

RANKING DE CIFRAS NAS COPAS

O Galo já garantiu pelo menos R$ 163 milhões em bônus pelas classificações às finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Se for campeão de ambos torneios, o time mineiro baterá a casa dos R$ 280 milhões.

O Flamengo aparece em segundo na lista, com menos da metade: R$ 81 milhões por enquanto. O Rubro-negro ficou pelo caminho na Libertadores, mas confirmou a vaga na final da copa nacional e pode receber mais R$ 42 milhões se levar o título.

O Corinthians é o quinto do ranking, mas pode subir posições se avançar à final da Sul-Americana. O Alvinegro paulista já embolsou R$ 37,9 milhões em prêmios, somando a cota de ter sido semifinalista da Copa do Brasil, e confirmará mais pelo menos R$ 10 milhões se disputar a taça da competição continental.

Já o Vitória é o lanterna, com apenas R$ 2,2 de bônus. O time baiano entrou direto na 3ª fase da Copa do Brasil por ter sido campeão da Série B do ano passado, mas foi eliminado logo em seu primeiro confronto.

O levantamento não considera bônus por vitória nos torneios. Cada triunfo na fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana representam, respectivamente, R$ 1,7 milhões e R$ R% 553 mil.

RANKING DE PREMIAÇÕES NA SÉRIE A

1 – Atlético-MG: R$ 163 milhões (pelo menos R$ 51,1 milhão por ter entrado na 3ª fase e ser finalista da Copa do Brasil, mais pelo menos R$ 76,7 milhões por ser finalista da Libertadores)

2 – Flamengo: R$ 81 milhões (pelo menos R$ 51,1 milhão por ter entrado na 3ª fase e ser finalista da Copa do Brasil, mais R$ 29,9 mi por cair na Libertadores nas quartas)

3 – Botafogo: R$ 47,2 milhões (R$ 5,7 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mais R$ 41,5 milhões por ser semifinalista da Libertadores, podendo garantir mais pelo menos R$ 35 mi se avançar à final)

4 – São Paulo: R$ 40,1 milhões (R$ 10,2 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas quartas da Copa do Brasil, mais R$ R$ 29,9 mi por ter caído na Libertadores nas quartas)

5 – Corinthians: R$ 37,9 milhões (R$ 22,9 mi por ser eliminado nas semis da Copa do Brasil, mais R$ 15 mi por ser semifinalista da Sul-Americana, podendo garantir pelo menos mais R$ 10 milhões se avançar à final)

6 – Fluminense: R$ 35,3 milhões (R$ 5,7 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mais R$ 29,9 mi por ter caído na Libertadores nas quartas)

7 – Palmeiras: R$ 27,1 milhões (R$ 5,7 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mais R$ 21,4 mi por cair na Libertadores nas oitavas)

8 – Grêmio: R$ 27,1 milhões (R$ 5,7 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mais R$ 21,4 mi por ter caído na Libertadores nas oitavas)

9 – Vasco: R$ 22,9 milhões (eliminado nas semis da Copa do Brasil)

10 – Athletico-PR: R$ 20,2 milhões (R$ 10,2 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas quartas da Copa do Brasil, mais R$ 10 mi por cair da Sul-Americana nas quartas).

11 – Bragantino: R$ 19,2 milhões (R$ 5,7 mi por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mais R$ 13,5 mi por ter caído nas oitavas da Sul-Americana)

12 – Cruzeiro: 16,5 milhões (R$ 1,5 mi por ser eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil, e R$ 15 mi por ser semifinalista da Sul-Americana, podendo garantir pelo menos mais R$ 10 mi se avançar à final)

13 – Fortaleza: R$ 16,5 milhões (R$ 5,5 mi por ser eliminado 3ª fase da Copa do Brasil, mais R$ 11 mi por ter caído nas quartas da Sul-Americana)

14 – Bahia: R$ 13,5 milhões (eliminado nas quartas da Copa do Brasil)

15 – Juventude: R$ 13,5 milhões (eliminado nas quartas da Copa do Brasil)

16 – Cuiabá: R$ 12,4 milhões (R$ 5,4 mi pela eliminação na 3ª fase da Copa do Brasil, mais R$ 7 mi por ter caído nos playoffs da Sul-Americana)

17 – Inter: R$ 12,4 milhões (R$ 5,4 m por ser eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil, mais R$ 7 mi por ter caído nos playoffs da Sul-Americana)

18 – Atlético-GO: R$ 9 milhões (eliminado nas oitavas Copa do Brasil)

19 – Criciúma: R$ 6,8 milhões (eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil)

20 – Vitória: R$ 2,2 milhões (entrou e foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil)