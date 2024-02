Atletas do Sesi-SP se destacam no Campeonato Sul-Americano Indoor 

No último fim de semana (27/01 e 28/01), ocorreu o Campeonato Sul-Americano Indoor, na cidade de Cochabamba, Bolívia. O Brasil terminou a competição se sagrando o grande campeão com 244 pontos (136 no feminino e 108 no masculino) e 26 medalhas (13 de ouro, sete de prata e seis de bronze) ao longo do torneio. Entre os destaques da seleção no campeonato está Felipe Bardi, atleta do Sesi-SP, que fez história ao estabelecer um novo recorde na prova dos 60m rasos, com um tempo de 6.58 segundos.

“Graças a deus começamos o ano muito bem, como eu costumo dizer com o pé direito, com uma marca bem legal. 6.58 é a minha melhor marca, índice para o Campeonato Mundial de Glasgow, 2024, e também é um novo recorde da competição então eu estou muito feliz, agradeço muito a deus, ao Darci (treinador), a Rosana (treinadora), por todo trabalho”, comentou o velocista.

Além de Felipe, Erik Cardoso e Lucas Vilar, também do Sesi-SP, conseguiram obter grandes resultados no torneio. Erik, chegou às finais dos 60m rasos e de quebra alcançou índice de classificação para o Mundial de Atletismo Indoor, que será disputado em Glasgow, na Escócia. Lucas foi medalhista de prata nos 400m rasos e também obteve a performance necessária para participar do mundial.

O treinador dos atletas e que comanda a equipe de atletismo no Sesi Santo André, Darci Ferreira, também esteve junto a delegação brasileira no Sul-Americano e comentou sobre o desempenho dos rapazes. “Para o período de treinamento que estão as marcas foram muito boas, conforme metas. Seguimos focados nos objetivos para o ano, mundial indoor em março, mundial de revezamento em maio e jogos olímpicos no mês de agosto. É sempre bom estar junto da seleção brasileira representando nosso clube e nosso país, seguimos trabalhando em prol do desenvolvimento da modalidade junto aos atletas e as crianças da escola do SESI. Com responsabilidade e comprometimento queremos deixar um excelente exemplo para todos”, declarou o técnico.