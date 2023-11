Atletas de São Caetano conquistam 11 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos

Os atletas de São Caetano conquistaram 11 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile, entre os dias 17 e 26 de novembro. Com três ouros, quatro pratas e quatro bronzes, os sul-caetanenses contribuíram para o primeiro lugar no quadro de medalhas do Brasil na competição, com 343 (156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes). Este foi o melhor desempenho da história do País em Pans.

Os ouros da cidade ficaram com Raíssa Rocha Machado, no lançamento de dardo, na categoria F56 (deficiência nos membros inferiores); Aline Rocha, nos 800 metros, na categoria T54 (deficiência nos membros inferiores) e Julio Agripino, nos 1.500 metros, na categoria T11 (deficiência visual de grau elevada). Aline também conquistou duas medalhas de prata, nos 400 metros e 1.500 metros, enquanto Agripino obteve o bronze nos 5.000 metros.

As outras medalhas de São Caetano no atletismo foram para Marcelly Pedroso, prata no revezamento 4×100 metros, e bronze nos 100 metros e 200 metros, na categoria T37 (deficiência em uma das partes do corpo de grau moderado). No parabadminton, Adriane Ávila ganhou a prata nas duplas mistas e bronze no simples individual, na categoria SL3 (deficiência nos membros inferiores de grau elevado).

“Estes resultados novamente mostram a eficiência do nosso trabalho no paradesporto. Todos os nossos paratletas estão de parabéns”, ressalta o secretário da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), Mário Chekin.