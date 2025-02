Atletas de Ribeirão Pires participam de capacitação internacional de Taekwondo

A preparação para a temporada 2025 do Taekwondo já começou, e atletas de Ribeirão Pires estão se qualificando para atuar em competições nacionais e internacionais.

No último fim de semana, ocorreu a Capacitação e Formação de Instrutores e Técnicos de Taekwondo do ano, promovida pela Federação Paulista de Taekwondo (FPT), em parceria com a Liga Nacional de Taekwondo (LNT) e a Federação Latino-Americana de Taekwondo (FLAT).

O evento reuniu profissionais e atletas da modalidade, incluindo representantes da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ribeirão Pires.

(Foto: Divulgação/PMETRP)

Além da formação de instrutores e técnicos, o cronograma esportivo prevê, entre janeiro e abril, a realização de capacitações para árbitros nacionais e internacionais de Kyorugui (combate) e Poomsae (formas).

Essas qualificações são essenciais para garantir que os profissionais estejam aptos a atuar nos mais diversos torneios, tanto no Brasil quanto no exterior, assegurando um nível técnico elevado e a padronização das regras internacionais da modalidade.

O evento de formação de instrutores e técnicos visa aprimorar o conhecimento dos participantes sobre os aspectos técnicos, táticos e pedagógicos do Taekwondo, além de prepará-los para atuar como treinadores e árbitros em competições de alto nível.

Durante o curso, foram abordados temas como regulamentação esportiva, novas diretrizes da Federação Mundial de Taekwondo (WT), estratégias de treinamento e aplicação de técnicas avançadas.

Delegação de Ribeirão Pires

A delegação de Ribeirão Pires foi representada por nomes de destaque no cenário local do Taekwondo:

Grão-mestre Givaldo Cândido Gomes – Faixa Preta Internacional 7º DAN

– Faixa Preta Internacional Mestre Fernando Ripoli – Faixa Preta Internacional 4º DAN

– Faixa Preta Internacional Professora Sheila Alves Ripoli – Faixa Preta Internacional 2º DAN

– Faixa Preta Internacional Professora Camila Francia – Faixa Preta Nacional 2º DAN

– Faixa Preta Nacional Professor Ivanildo Francisco – Faixa Preta Nacional 2º DAN

A participação desses profissionais na capacitação reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento da modalidade e a qualificação de seus representantes.

“Com um treinamento aprimorado, os instrutores e técnicos de Ribeirão Pires poderão contribuir para a evolução do esporte no município, capacitando novos atletas e elevando o nível das competições locais e regionais”, explicou o mestre Fernando Ripoli.

Além disso, os conhecimentos adquiridos nesse processo serão fundamentais para que os atletas e treinadores estejam preparados para os desafios da temporada, incluindo competições estaduais, nacionais e internacionais.

Com um calendário recheado de eventos importantes, a qualificação contínua se torna um diferencial competitivo para os representantes de Ribeirão Pires.

A Prefeitura de Ribeirão Pires tem investido no fortalecimento das modalidades esportivas na cidade, incentivando a participação de seus atletas em cursos e capacitações que ampliam as oportunidades no cenário esportivo.

Com essa preparação, a expectativa é que os atletas e treinadores de Ribeirão Pires tenham um desempenho ainda mais expressivo nas competições de 2025, representando a cidade em torneios nacionais e internacionais.