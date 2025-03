Atleta do Time SP finaliza Mundiais de esqui com título de campeão geral da temporada

Fechando as etapas de Mundiais de esqui cross-country, Cristian Ribera, atleta do Time São Paulo Paralímpico, se sagrou campeão da temporada 2024/2025 e levou o Globo de Cristal.

O atleta vem somando vitórias para o Brasil desde o início de fevereiro, quando disputou a primeira etapa do Mundial, na Itália, e garantiu dois bronzes nas provas de 10 km e 20 km.

Na sequência, desembarcou na Noruega e garantiu medalhas em todas as provas que disputou. Somando as vitórias das disputas, ele levou sete ouros, uma prata e dois bronzes.

O último ouro conquistado pelo atleta foi após garantir o Globo de Cristal. Cristian disputou a prova de sprint e bateu o tempo de 2min25s20, chegando ao primeiro lugar no pódio, seguido pelo ucraniano Pavlo Bal e pelo cazaque Yerbol Khamitov.

Time São Paulo Paralímpico

O Time São Paulo Paralímpico foi criado em 2011 pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2025, conta com R$ 8 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 155 atletas em 17 modalidades.