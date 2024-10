Atleta de Diadema é destaque no Campeonato Brasileiro de Atletismo

Diadema está presente na 3ª edição do Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-17 e sub-20, que teve início nesta quarta-feira, 16 de outubro, e prossegue até domingo, 20 de outubro. Geovanne Amorim, 14 anos, que mora no bairro Casa Grande, representa o município na competição, que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Participam da Competição, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 335 atletas: 139 sub-17 e 196 do sub-20. O objetivo é identificar novos talentos nacionais em provas de pista e campo, modalidade em que o país tem a maior quantidade de medalhas conquistadas em Jogos Paralímpicos: 206 (58 ouros, 81 pratas e 67 bronzes).

Geovanne já conquistou, dia 16/10, prata na classe T54 (cadeirantes) em duas das corridas, de 100m e 400m. Ele ainda vai disputar os 800m nessa mesma classe.

Seu talento foi revelado na Escola Paralímpica de Esporte CPB, que fica no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Graças a uma parceria com a Prefeitura de Diadema, moradores da cidade com alguma deficiência, de 7 a 17 anos, tem a oportunidade de realizar 13 modalidades paraolímpicas na Escola: atletismo, badminton, bocha, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo e vôlei sentado.

Além desse espaço de treinamento, Geovanne é um dos beneficiados pelo programa de bolsa-atleta da Prefeitura, recebendo mensalmente R$ 500. Essas bolsas, hoje, beneficiam 130 atletas, que recebem bolsas cujos valores vão de R$ 300 a R$ 700, dependendo da categoria – se disputa, pela cidade, torneios municipais, estaduais ou nacional.

O atleta treina cinco dias por semana, cerca de 2 horas por dia, e explica o prazer que sente com a prática esportiva e as competições. “Gosto de correr, estar com meus amigos, competindo, me divertindo e com minha família torcendo por mim.”

“Meu objetivo agora é participar de uma competição internacional, seja os Jogos Parapan-Americanos, mundiais e, para o futuro, participar dos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028”, completa.

O Brasil foi o terceiro melhor colocado na modalidade nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos.