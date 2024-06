Atividades turísticas crescem 4,5% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2023

O turismo brasileiro continua registrando alta em seus indicadores. Em abril de 2024, o índice de atividades turísticas apontou uma expansão de 4,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que informa a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), anunciada nesta quarta-feira, 12 de junho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A 37ª taxa positiva seguida foi impulsionada, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê, hotéis, locação de automóveis e agências de viagens.

No primeiro quadrimestre de 2024, o acumulado mostra uma expansão de 1,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já com relação a março deste ano, o crescimento é de 2,3%. Com isso, o segmento de turismo se encontra 4,7% acima do patamar de fevereiro de 2020, mês anterior ao início da pandemia de Covid-19.

“Os números não mentem. O turismo brasileiro está em plena expansão, registrando taxas positivas em todas as comparações. E a nossa expectativa para o segundo semestre é ainda maior. Teremos importantes reuniões do G20, férias do meio do ano, Salão do Turismo, Feirão Nacional do Turismo e outros eventos que movimentarão a atividade turística em todo o país”, ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O destaque está no aumento do volume de transporte de passageiros, que em abril de 2024 cresceu 9,9% em comparação com o mesmo mês de 2023. Em relação a março deste ano, o aumento foi de 10,2%. Dessa forma, o segmento se encontra, no quarto mês do ano, 3,2% acima do nível pré-pandemia.

Em termos regionais, oito das 12 UF’s onde o indicador é investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para Bahia (30,0%) e Minas Gerais (15,3%), seguidos por Paraná (11,3%) e São Paulo (2,3%).

ESTÍMULO – O Ministério do Turismo atua para incentivar os brasileiros a viajar mais pelo país. Uma das ações é o “Conheça o Brasil: Voando”, parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e as principais companhias do setor. O programa envolve a ampliação da oferta de novos voos e rotas, a possibilidade de “stopover”, adesivagem de aviões com imagens de destinos nacionais e a divulgação de áudios nos aviões, estimulando visitas a atrativos do país.

Já o “Conheça o Brasil: Realiza” permite o acesso de correntistas do Banco do Brasil a uma linha de crédito voltada à aquisição de serviços turísticos, com condições diferenciadas. O trabalho do MTur também engloba o “Conheça o Brasil: Cívico”. A iniciativa, que motiva estudantes, professores e pesquisadores a visitarem destinos conectados à história brasileira, tem um projeto-piloto desenvolvido em Brasília (DF) e cidades do entorno da capital federal.