Athletico supera gol-relâmpago, vira sobre Belgrano e abre vantagem na Sula

O Athletico venceu o Belgrano por 2 a 1, nesta quinta-feira (15), na Ligga Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Furacão e os Piratas voltam a se encontrar na Argentina, na quinta-feira (22). Duelo será válido pelo confronto de volta entre as duas equipes, e vai definir qual delas vai às quartas de final.

O JOGO

O Furacão sofreu gol com um minuto de jogo e precisou correr atrás do placar logo cedo. Equipe brasileira conseguiu algumas oportunidades de contra-ataque na metade inicial do primeiro tempo, na tentativa de empatar o jogo.

Maioria das jogadas encontradas pela equipe argentina veio da ala direita do Athletico. A falta de marcação dos brasileiros gerou diversos ataques do Belgrano, inclusive de onde saiu o cruzamento para o gol que abriu o placar.

Fim do primeiro tempo foi marcado por superioridade brasileira e conquista do empate. Maior parte da primeira etapa foi repleta de chances do Furacão para, em uma delas, igualar o placar. Equipe visitante tentou poucas jogadas de criatividade, com foco em se defender do rival brasileiro.

Discussão e empurrões marcam reta final do duelo. Fernandinho acabou se complicando com jogador rival e recebeu amarelo nos últimos momentos do confronto. Após um segundo tempo de maior equilíbrio, o Athletico conseguiu superar o Belgrano e vencer por 2 a 1.

GOLS E DESTAQUES

Com menos de um minuto, o Belgrano abriu o placar. A equipe do Athletico começou desatenta e, com cerca de 30 segundos, Jara recebeu cruzamento e anotou de cabeça.

Checagem de possível pênalti ao Athletico, mas nada marcado. O árbitro Gery Vargas esperou pela resposta do VAR, que pensou ter existido um toque de mão na área do Belgrano, mas a bola bateu no rosto do defensor argentino e o duelo continuou normalmente.

Após belo cruzamento de Canobbio, cabeceio do Furacão para nas mãos de Chicco. O atacante uruguaio conseguiu achar Christian na grande área, que acertou de cabeça mas a bola ficou tranquila para a defesa do goleiro.

Fernandinho acha passe excepcional para Erick, que não consegue encontrar o gol. O meia concedeu uma ótima assistência, mas o lateral, jogando de ala, acabou chutando sem força e a bola saiu pela linha de fundo.

Bela batida de falta de Esquivel para a defesa de Chicco. O goleiro do Belgrano salvou uma ótima oportunidade da equipe brasileira, após cobrança forte do lateral à meia altura no canto direito do gol.

Cruzamento de Esquivel e o gol de empate de cabeça. Do lateral esquerdo para o lateral direito, Erick é encontrado após o levantamento e cabeceio fica indefensável para o goleiro argentino.

Ala direita do Furacão falha, equipe argentina cruza e finalização vai para fora. Lançamento ultrapassa toda a grande área brasileira e o atacante do Belgrano consegue um voleio, mas bola passa na frente do gol de Leo Linck.

Outra assistência de Esquivel e a virada do Athletico. Novamente em jogada parecida com a do primeiro gol, o lateral cruzou na área e Christian cabeceou entre os zagueiros, para marcar o segundo da equipe brasileira.

Poucos minutos depois, o empate do Belgrano é anulado. Os zagueiros do Athletico bobearam e Reyna, que havia acabado de entrar, conseguiu deixar tudo igual. O juiz foi chamado no VAR e uma falta em Thiago Heleno foi marcada, anulando o tento.

Assistência de cabeça para Canobbio que acerta belo voleio, mas Chicco defende. O goleiro do Belgrano conseguiu espalmar a bomba enviada pelo atacante do Furacão, evitando o terceiro gol do Athletico.

Leo Linck salva duas vezes seguidas. O goleiro brasileiro espalmou numa primeira tentativa dos argentinos e, na sobra, conseguiu mais uma grande defesa em chute vindo por seu lado direito.

Canobbio perde chance de ouro após ótimo passe de Fernandinho. O meia encontrou assistência para vantagem numérica do Athletico, a bola chegou ao ponta uruguaio, que demorou muito para finalizar e acabou chutando sem força.

Ficha Técnica

Athletico 2 x 1 Belgrano

ATHLETICO

Leo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Julimar) e Fernandinho; Christian e João Cruz (Felipinho), Canobbio (Fernando), Cuello (Leo Godoy) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

BELGRANO

Chicco; Rébola, Moreno e Meriano (Delgado); Barinaga, Quignon (Longo), Esteban Rolón (Heredia) e Velazquez; Francisco Metilli; Nicolás Fernández (Reyna) e Franco Jara (Chavarría). Técnico: Juan Cruz Real.

Estádio: Ligga Arena

Juiz: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo, Carlos Tapia e Ivo Méndez (BOL)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Gols: Franco Jara, aos 1’/1ºT (Belgrano); Erick, aos 40’/1ºT, Christian, aos 17’/2ºT (Athletico)

Amarelos: Juan Cruz Real (Técnico), Thiago Heleno, Barinaga, Canobbio, Quignon, Chicco, Fernandinho e Moreno