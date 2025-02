Athletic vende controle da SAF para empresário de Vini Jr

O Athletic, time que atualmente lidera o Campeonato Mineiro e se prepara para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, está prestes a passar por uma significativa reestruturação em sua gestão. Thássilo Soares, conhecido por ser agente do atacante Vini Jr., adquiriu a maioria das ações da F&P Gestão Esportiva, empresa responsável pela administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Embora as partes envolvidas ainda não tenham confirmado oficialmente o acordo, fontes próximas à diretoria do Athletic indicam que a negociação está em fase final e será anunciada em breve, dependendo apenas de trâmites burocráticos e documentação necessária. Desde o último sábado, Thássilo se encontra em São João del Rei, Minas Gerais, onde as discussões sobre a transação estão sendo realizadas.

Uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) está agendada para o dia 6 de fevereiro, ocasião em que os detalhes da venda deverão ser apresentados aos acionistas minoritários. O site ge tentou contato com representantes da F&P Gestão Esportiva e com a direção do clube, mas nenhuma informação oficial foi disponibilizada até o momento. A expectativa é que um pronunciamento ocorra assim que a transação for oficialmente formalizada.

A aquisição de Thássilo Soares é relevante para a estrutura acionária do Athletic. Com a venda, a F&P Gestão Esportiva passará a deter 63,5% das ações do clube, sendo que 53,5% serão de propriedade de Thássilo Soares e 10% ficarão com Fábio Mineiro, que continuará atuando na direção do futebol. Pierre Fernandes, que compartilhava o controle do clube com Fábio Mineiro, optou por vender sua participação para Thássilo e deixará suas funções na gestão.

A nova configuração acionária após a venda será a seguinte:

F&P Gestão Esportiva – 63,5% (com 53,5% pertencente a Thássilo Soares e 10% a Fábio Mineiro );

(com e ); Tiberis Holding – 19,5% ;

; Lago de Minas – 7% ;

; Testotrans – 5% ;

; Associação Athletic – 5%.

Essa movimentação ocorre em um contexto de tensão dentro da SAF do Athletic. A Tiberis Holding, acionista minoritária e empresa italiana que ingressou na operação em dezembro de 2023, tem levantado questões sobre a falta de transparência econômica e contábil por parte da F&P Gestão Esportiva. Além disso, a Tiberis contestou a recusa de um aporte financeiro no valor de R$ 15 milhões para aumento de capital na SAF. Outro ponto polêmico foi relacionado ao pagamento pendente ao Moreirense pela contratação do volante Wallisson, dívida que resultou em uma proibição de transferências imposta pela FIFA em janeiro de 2025. Após o pagamento ser realizado, essa punição foi revogada.

Atualmente com 12 pontos conquistados, o Athletic lidera o Campeonato Mineiro e está próximo de garantir uma vaga nas semifinais da competição. O clube vive uma trajetória ascendente no cenário do futebol nacional nos últimos seis anos e se prepara para seu primeiro desafio na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.