Athletic-MG empata com o Figueirense e deixa escapar liderança da Série C

O Athletic-MG não conseguiu manter a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Figueirense, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Com 25 pontos, o time mineiro fica como vice-líder, um ponto atrás do Volta Redonda que chegou aos 26, sábado, quando fez 2 a 0 em cima do Ferroviário-CE.

O empate garantiu ao Figueirense a oitava posição, se mantendo no G-8, a zona de classificação. Está perseguido pelo Ypiranga-RS, que continua com 16 pontos, em nono, após perder por 2 a 0 para o Confiança, em Aracaju (SE). O time sergipano dorme fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos, em 15º lugar

No interior de Minas Gerais, o Tombense empatou sem gols com o Náutico e ambos seguem praticamente nas mesmas posições. O time mineiro é sétimo, com 19, enquanto o pernambucano, com 13, é o 12º colocado.

Na segunda-feira, três jogos fecham a rodada, todos começando às 20h. No Estádio Centenário, o Caxias busca reencontrar o caminho da vitória contra o Remo, assim como o São José, que mede forças diante do Floresta, no estádio Francisco Novelletto. No Primeiro de Maio, o São Bernardo encara o Botafogo-PB, em batalha direta pela ponta.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série C:

DOMINGO

Figueirense 0 x 0 Athletic-MG

Confiança 2 x 0 Ypiranga-RS

Tombense 0 x 0 Náutico

SEGUNDA-FEIRA

20h

São José-RS x Floresta-CE

Caxias x Remo

São Bernardo x Botafogo-PB