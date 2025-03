Athenas Run Faster abre circuito 2025 com estreia da meia-maratona

A Athenas Run Faster abre o Circuito Athenas 2025 no dia 16 de março, em São Paulo, trazendo novidades para os corredores. Pela primeira vez, a prova contará com quatro distâncias – 21.1K, 15K, 10K e 5K – incluindo a estreia da meia-maratona, certificada pela CBAT e válida para índice. O percurso, 100% plano, passa pela pista expressa da Marginal Pinheiros, garantindo melhores tempos para os atletas.

A Athenas Run Faster está com as inscrições encerradas, registrando 8.886 inscritos – um crescimento de 47% em relação a 2024. Deste total, 304 crianças de 3 a 13 anos participarão da corrida infantil, incentivando a prática esportiva desde cedo.

Novidades na retirada de kits e estrutura da prova

Uma das novidades desta edição é a retirada dos kits no Shopping Market Place, onde os corredores terão acesso ao ATHENAS MARKET, um espaço com mais de 15 expositores de nutrição esportiva, vestuário e acessórios, incluindo a Iguana Store, loja oficial da Iguana Sports.

A estrutura do percurso contará com:

Estações de hidratação, banheiros e apoio médico a cada 3 km

Isotônico Dobro para corredores de 10K ou mais

Gel Mombora para distâncias de 15K e 21.1K

Pacers para os corredores da meia-maratona

Pós-prova reforçado, incluindo bebidas proteicas Viv Protein da Vigor

Serviços de recovery oferecidos pela Newon, centro de excelência em recuperação esportiva

Além disso, o evento contará com o Instagramável On, um espaço especial para fotos da campanha Corra Leve do novo Cloudsurfer 2.

Circuito Athenas: evolução contínua na corrida de rua

O Circuito Athenas é o maior circuito de evolução na corrida de rua, desafiando os atletas a aumentarem suas distâncias ao longo do ano:

16 de março – Athenas Run Faster (21.1K | 15K | 10K | 5K)

– (21.1K | 15K | 10K | 5K) 15 de junho – Athenas Run Stronger (25K | 18K | 12K | 6K)

– (25K | 18K | 12K | 6K) 19 de outubro – Athenas Run Longer (28K | 21.1K | 14K | 7K)

Os corredores que completarem um percurso em cada etapa receberão a Medalha Circuito Athenas, simbolizando sua evolução. Além disso, os 200 primeiros colocados das maiores distâncias ganharão a exclusiva Medalha TOP 200.

Circuito Athenas Kids: incentivo ao esporte desde a infância

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre crianças, o Circuito Athenas Kids oferece uma experiência completa, com provas adaptadas para cada faixa etária. A primeira etapa, Athenas Kids Run Faster, acontece no dia 16 de março, no Parque do Povo, paralelamente à prova principal. Crianças de 3 a 13 anos poderão participar de distâncias entre 50m e 400m.

Além da corrida, haverá um Espaço de Recreação Infantil, com monitores das 6h às 10h, garantindo um ambiente seguro e interativo. Assim como no circuito adulto, as crianças que participarem das três etapas receberão, além da medalha de cada prova, a exclusiva Medalha Circuito Athenas Kids, reconhecendo seu progresso no esporte.

Descontos exclusivos para clientes Nubank

O Nubank, apresentador oficial do Circuito Athenas, oferece 20% de desconto nas inscrições das provas da Iguana Sports, incluindo:

Seven Run

10K SP Challenge

On SP City Marathon

Run The Bridge

Venus Women’s Half Marathon

O benefício é válido para todas as corridas organizadas pela Iguana Sports em 2025 para pagamentos com cartão de crédito Nubank.