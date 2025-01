Ataque aéreo em Kiev: drones russos deixam 2 mortos e feridos em cidade ucraniana

Na manhã de quarta-feira, 1º, a capital ucraniana, Kiev, foi alvo de um ataque aéreo por drones, resultando na morte de duas pessoas e ferindo outras seis. O ataque causou danos consideráveis em edifícios localizados em dois distritos da cidade, conforme informado por autoridades locais.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou que dois andares de um prédio residencial foram parcialmente destruídos devido aos disparos. Vídeos divulgados pelo Serviço Estadual de Emergência evidenciaram bombeiros trabalhando para remover escombros e equipes de resgate assistindo vítimas idosas no distrito governamental da cidade.

A agência de notícias Reuters conseguiu verificar a localização dos eventos por meio da análise das fachadas dos prédios nas proximidades, utilizando imagens de satélite e do Google Street View. A data do incidente foi corroborada por um fotógrafo da Reuters que estava presente no local.

O Banco Nacional da Ucrânia também confirmou que um de seus edifícios sofreu danos provocados por destroços de um drone abatido. Além disso, Klitschko mencionou que os destroços afetaram um prédio não residencial em uma área distinta.

Em suas redes sociais, o presidente Volodymyr Zelensky criticou a ação russa, afirmando: “Mesmo na véspera de Ano Novo, a Rússia apenas se preocupa em como prejudicar a Ucrânia”. Este ataque faz parte de uma série contínua de bombardeios realizados pela Rússia em cidades e vilarejos ucranianos, muito além da linha de frente do conflito que se estende por quase três anos.