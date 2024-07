Atacante do Brasil na Copa de 2018 virou pastor

Com três anos de história, a igreja Missão Apostólica Nações por Herança, conhecida como Manah Church, nasceu em Maceió e nesta sexta-feira (5) tem filiais fora do Brasil.

Roberto Firmino, ex-atacante do Brasil na Copa de 2018 e um dos fundadores da igreja, foi ordenado pastor no último domingo.

‘PRONTOS PARA A BATALHA’

Fundada em 2021, a Manah Church tem como líderes o próprio Firmino, sua esposa, Larissa Pereira, e os pastores Jairo Fernandes e Keila Medeiros. Em seu site oficial, a igreja conta que nasceu como fruto do propósito de Deus no coração de pessoas dispostas a obedecer ao chamado de Jesus Cristo.

“Prontos para a batalha, aceitamos o desafio e estamos ministrando a unção liberada por Deus, que é poderosa para transformar pessoas, famílias, cidades, reinos e nações”, diz trecho do site oficial da Manah Church.

Expansão nacional e internacional. Além da sede em Maceió, a igreja tem unidades em Dois Riachos e Messias, cidades também em Alagoas, em Manchester e Liverpool, na Inglaterra, e no país europeu Luxemburgo. A unidade mais recente, Manah Church Pedra Branca, foi inaugurada na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, no último domingo.

Além dos cultos e encontros, a igreja tem a Escola de Missões. Nesta frente, a igreja se dedica à formação de missionários e parcerias com outras instituições como a Missão Mãos Estendidas, com ações de evangelização e combate à fome em Moçambique.

CONSAGRAÇÃO DE FIRMINO

Roberto Firmino, atacante da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2018, foi nomeado pastor da Manah Church no último domingo. Em sua rede social, Firmino, que nesta sexta-feira (5) atua no clube saudita Al-Ahli, comemorou os três anos da igreja e sua nova posição.

3 anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja NASCEU no coração de Deus e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito […] Agora temos outro anseio e responsabilidade… Ser pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino.Roberto Firmino, em post do último domingo.

Em sua publicação, Firmino agradeceu o apoio dos pastores que fundaram com ele a Manah Church. “nesta sexta-feira (5) somos totalmente constrangidos quando vemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre nós. Ele realmente escolhe os improváveis! Obrigada Jesus. Obrigado Pr Jairo e Pra Keila por nos impulsarem e acreditarem em nós.”

Firmino tem a companhia de outros jogadores em sua trajetória na igreja. Em 2020, o jogador do Al-Ahli foi batizado com a presença de Alisson Becker, atual goleiro da seleção brasileira.