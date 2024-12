Astronautas celebram Natal na EEI enquanto aguardam retorno adiado

Recentemente, os astronautas Barry Eugene Wilmore e Sunita Williams celebraram o Natal na Estação Espacial Internacional (EEI), onde estão há mais de seis meses. A celebração contou com uma árvore decorada e uma mensagem natalina divulgada pela NASA, que expressou gratidão pelo apoio recebido para a segurança do retorno da dupla. Wilmore e Williams viajaram a bordo da Starliner, da Boeing, em 5 de junho de 2023, com uma missão inicialmente prevista para durar apenas uma semana.

No entanto, complicações surgiram quando a NASA avaliou que o retorno na mesma nave poderia ser arriscado devido a problemas nos propulsores da Starliner. A cápsula retornou vazia em setembro, levantando questões sobre sua segurança e eficácia. Devido a esses desafios técnicos, o retorno dos astronautas foi adiado para o final de março de 2024, enquanto uma nova tripulação substituta deve ser enviada à EEI antes que eles possam voltar para casa. Para isso, a NASA optou por utilizar uma cápsula da SpaceX, de Elon Musk.

Enquanto aguardam o retorno, Wilmore e Williams têm se adaptado à vida no espaço, transformando a experiência em um momento especial. Em suas mensagens, destacaram a importância do espírito natalino mesmo longe da Terra e compartilharam momentos divertidos com decorações improvisadas.

A situação atual ressalta a complexidade das missões espaciais e os desafios enfrentados pelas agências. A Boeing continua a realizar testes na Starliner para solucionar os problemas de propulsão e garantir a segurança futura dos voos tripulados. Essa parceria entre Boeing e SpaceX representa um avanço significativo na exploração espacial e no transporte de astronautas para a EEI.