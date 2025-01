Aston Martin prepara oferta bilionária para contratar Max Verstappen

A Aston Martin, escuderia britânica, está disposta a realizar um investimento bilionário com o intuito de conquistar um título na Fórmula 1 e já tem um alvo definido: o tetracampeão Max Verstappen. Segundo informações do jornal “Daily Mail”, a equipe pretende elaborar uma proposta que totaliza 1 bilhão de libras (equivalente a aproximadamente R$ 7,3 bilhões) durante todo o período de permanência do piloto na equipe.

Esse potencial acordo poderia se tornar um dos maiores da história do automobilismo, possivelmente incluindo a oferta de participação acionária na equipe com sede em Silverstone.

A publicação ainda destaca que Jefferson Slack, associado a Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin e pai do piloto Lance Stroll, está mantendo diálogos com patrocinadores em potencial sobre a contratação de Verstappen. Entretanto, vale ressaltar que essa movimentação ainda é uma intenção e não uma realidade confirmada neste momento.

Atualmente com 27 anos, Max Verstappen possui um contrato longo com a Red Bull Racing (RBR), que se estende até 2028. O campeão atual da Fórmula 1 não decidiu ainda seu futuro e já manifestou em algumas ocasiões a possibilidade de se aposentar ao término de seu vínculo. Contudo, com as opções sendo analisadas, a transferência para a Aston Martin se mostra teoricamente viável.

No entanto, para efetivar essa transação, a escuderia precisará dispor de um capital elevado para arcar também com os salários do piloto. Em 2024, Verstappen foi apontado como o piloto mais bem remunerado da Fórmula 1 pela revista “Forbes”, recebendo um salário recorde de 60 milhões de dólares (aproximadamente R$ 361,9 milhões) na temporada. Além disso, ele também recebeu um bônus de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 90,4 milhões), sem contar os valores adicionais provenientes de patrocínios que poderiam incrementar ainda mais sua remuneração.

O “Daily Mail” menciona que a Aston Martin já iniciou contatos informais com o círculo próximo a Verstappen, embora muitas dessas conversas sejam focadas em corridas de endurance, uma das paixões do piloto. A expectativa é que todas as possibilidades permaneçam em aberto enquanto se aguarda o desempenho do carro da RBR a partir de 2026.

É importante ressaltar que mudanças significativas nas regras da Fórmula 1 entrarão em vigor no próximo ano, especialmente no que diz respeito aos motores. O novo pacote regulatório visa promover inovações tecnológicas e aumentar a sustentabilidade da categoria, além de buscar atrair novas montadoras. Um exemplo disso é que a RBR irá adotar motores Ford a partir de 2026, marca que não participa da competição desde 2004.