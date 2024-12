Fórmula 1 anuncia saída do GP da Holanda em 2026

A Fórmula 1 anunciou recentemente que o Grande Prêmio da Holanda, realizado no circuito de Zandvoort, será removido do calendário oficial a partir de 2026. A decisão foi divulgada na quarta-feira (4) pela organização da categoria, que pertence à Liberty Media.

O acordo para manter a corrida até 2026 incluiu uma extensão de um ano e a introdução do formato sprint, como informado em comunicado oficial. O evento em Zandvoort, localizado à beira-mar e conhecido por seu traçado clássico, rapidamente se consolidou como uma celebração vibrante para os fãs de Max Verstappen, tetracampeão mundial, popularmente conhecidos como “Exército Laranja”.

Apesar do sucesso do evento nos últimos anos, Verstappen terminou em segundo lugar na edição mais recente, superado por Lando Norris, da McLaren. Essa foi a primeira vez que o piloto da Red Bull não venceu em Zandvoort desde o retorno da prova ao calendário em 2021, após uma ausência de 36 anos.

Stefano Domenicali, chefe-executivo da Fórmula 1, elogiou o empenho dos organizadores locais e destacou a importância do evento na elevação do espetáculo automobilístico na Europa. Segundo ele, várias opções foram consideradas para a continuidade da corrida, incluindo alternância com outros eventos. Contudo, o desejo do promotor de encerrar sua participação em 2026 foi respeitado.

Robert van Overdijk, diretor do Grande Prêmio da Holanda, reforçou que a decisão de concluir as atividades após dois últimos eventos bem-sucedidos se deve ao equilíbrio necessário entre oportunidades e responsabilidades enfrentadas pela organização privada. Ele enfatizou o desejo de finalizar enquanto o evento ainda goza de grande apoio dos entusiastas locais e da comunidade internacional.

Com um recorde de 24 corridas programadas no atual calendário, a Fórmula 1 tem buscado alternativas para integrar novas etapas. A inclusão de uma corrida no continente africano está nos planos futuros, enquanto países como Alemanha e França permanecem ausentes das disputas. Além disso, há especulações sobre possíveis rodízios envolvendo os Grandes Prêmios da Espanha, Bélgica e Itália a partir de 2026.

A temporada atual da Fórmula 1 chega ao fim no próximo domingo (8), com a realização da última etapa em Abu Dhabi.