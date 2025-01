Aster empata com o Vila Nova (GO) e encerra participação na Copinha

O Aster Itaquá encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Jr. Com o Campo do Brasil cheio na sexta-feira (10), a torcida marcou presença e apoiou o time durante toda a partida. Entretanto, precisando vencer e com três jogadores a menos, o time da casa empatou com o Vila Nova (GO) e terminou em 3º lugar do grupo 28.

O jogo foi marcado por faltas duras e cartões. O Aster até começou pressionando e empurrando a defesa do Vila Nova, mas o time goianiense soube se defender. Ainda no primeiro tempo, Júlio Cesar, do Aster, e Sarjani, do Vila, se envolveram em uma discussão e foram expulsos de campo. Já no acréscimo, o Aster perdeu o Ítalo, que deu uma cotovelada e recebeu o vermelho.

Com vantagem numérica em campo, o Vila Nova conseguiu controlar melhor a segunda etapa, enquanto o Aster tentava alguns ataques, mas sem sucesso. O time da casa sentiu as expulsões e perdeu oportunidades importantes, dando adeus à competição.

“Itaquá já é referência no esporte e a paixão do torcedor está marcada. A torcida mais uma vez foi importante para o apoio durante o jogo. Mesmo assim, infelizmente não conseguimos o resultado esperado. Fica o legado de um time que batalhou muito e que voltará melhor na próxima competição”, disse o secretário de Esporte, Fabiano Novais.

O prefeito Eduardo Boigues também comentou a participação do time da cidade. “O Aster já está no coração do morador de Itaquá. Essa é a segunda vez que o município recebe a competição e o torcedor demonstra apoio incondicional. Fica o nosso agradecimento ao esforço dos jogadores, da Secretaria de Esporte e de todos os colaboradores”, completou.