Associação dos Ex-alunos da Faculdade de Medicina do ABC tem nova diretoria

Na próxima quinta-feira, 20 de março, às 19h30, acontece a solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Ex-alunos da Faculdade de Medicina do ABC (ASSEX), entidade que promove a integração entre os egressos e os acadêmicos da instituição, responsável por diversas ações que reforçam a história e as tradições de uma das maiores escolas médicas do país.

A associação contou, durante sete anos, com a presidência do médico anestesiologista Roberto Picarte Milani, nas gestões 2017-2018, 2019-2020 e 2021-2023. “A Faculdade de Medicina do ABC é reconhecida internacionalmente por sua excelência e maturidade, com 56 anos de existência. São mais de cinco mil egressos, muitos atuando no Grande ABC, comprovando uma importante representatividade na comunidade médica da região”, afirmou.

Após um período marcado por pandemia e mudanças relacionadas às práticas sociais e na organização e realização de eventos, a ASSEX tem uma nova diretoria eleita para a gestão 2025-2026. “Retornamos com força total, apresentando os melhores nomes para a composição de uma diretoria de excelência, presidida por um dos ex-alunos mais atuantes e envolvidos que a FMABC pode formar: João Antonio Correa”, disse Milani.

O Hospital Estadual Mário Covas sediará a posse da nova gestão, composta por: João Antonio Correa (presidente), Adilson Casemiro Pires (vice-presidente), Roberto Picarte Milani (secretário), André Augusto Pinto (1º tesoureiro), Vanderley da Silva Paula (2º tesoureiro), Claudio Antonio Rufino Gomes Junior (diretor de patrimônio e científico) e Diego Monteiro de Melo Lucena (diretor social).

A ASSEX também tem representantes na Faculdade de Medicina do ABC e na mantenedora da instituição, a Fundação do ABC: Claudio Antonio Rufino Gomes Junior e Gustavo Henrique Araújo Salomão (Conselho Universitário – FMABC), Pedro Awada e Guilherme Peixoto (Curadoria – FUABC).

O cirurgião vascular João Antonio Correa, formado na sétima turma da FMABC, novo presidente da associação, sempre participou das ações desenvolvidas pela entidade e pela primeira vez integra o corpo diretivo. “O objetivo é dar sequência ao trabalho das gestões anteriores, mantendo a memória, a história e as tradições da nossa faculdade. Estou muito feliz com a oportunidade de colaborar ainda mais com a Associação dos Ex-alunos da Faculdade de Medicina do ABC”, finalizou Correa.

SERVIÇO

Posse da nova diretoria da Associação dos Ex-alunos da Faculdade de Medicina do ABC

Dia 20 de março de 2025, às 19h30

Auditório do Hospital Estadual Mário Covas

Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Santo André