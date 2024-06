Associação Brasileira de Psiquiatria promove evento sobre emergências psiquiátricas

Nos dias 21 e 22 de junho, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) promove a 11ª edição da Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas.

As emergências psiquiátricas são complicações de doenças mentais que requerem intervenção imediata. Dentre elas estão a agitação psicomotora, o comportamento suicida, intoxicação aguda, o surto psicótico, a depressão grave, dentre outros. Cerca de 10% a 30% dos pacientes que sofrem de transtornos mentais chegam às emergências dos hospitais buscando tratamento para ações graves decorrentes da doença que colocam em risco a própria vida e a vida de terceiros.

“Teremos a presença de palestrantes com projeção nacional e internacional com grande experiência na área e uma programação inovadora e diferenciada”, afirma o médico psiquiatra Leonardo Baldaçara, Coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP e um dos organizadores do evento.

Entre os palestrantes confirmados, estão o Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo e diretamente de Houston/Texas, teremos a presença do Professor da Baylor College of Medicine Marsal Sanches. Seu trabalho é dedicado a pesquisar os transtornos de humor e a psicopatologia. Ele participará da mesa redonda “Manejo dos efeitos colaterais dos psicofármacos“.

O evento ainda abordará outras temas de grande importância no que diz respeito às emergências psiquiátricas, incluindo manejo do comportamento suicida, emergências em crianças, idosos e gestantes, transtorno por uso de substância, drogas Z, como tratar pacientes com esquizofrenia, os modelos de emergências psiquiátricas ao redor do mundo e muito mais.

Para conferir a programação completa e outras informações, acesse: https://www.abp.org.br/emergencias

SERVIÇO

XI Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas

Data: 21 e 22 de junho de 2024

Horário: Sexta, de 13:00-19:15 e Sábado, de 9h-19h