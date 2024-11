Assim como Messi, Cristiano Ronaldo já teve desentendimentos com Daronco

O confronto entre Al-Nassr e seu rival foi marcado por um episódio de tensão envolvendo o astro português Cristiano Ronaldo. Durante o jogo, que terminou com uma vitória apertada de 4 a 3 para o Al-Nassr, Cristiano expressou seu descontentamento em relação à decisão do árbitro de não assinalar um pênalti. O incidente ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar marcava 4 a 2. Em meio à discussão acalorada, o jogador foi contido por atletas da equipe adversária enquanto gesticulava energicamente em direção ao árbitro.

Em paralelo, outro grande nome do futebol mundial, Lionel Messi, protagonizou uma cena de insatisfação durante a partida das Eliminatórias Sul-Americanas entre Argentina e Paraguai. A seleção argentina sofreu uma derrota que deixou Messi visivelmente irritado com a arbitragem.

Marcado intensamente ao longo do jogo e alvo de várias faltas – cinco ao todo –, Messi pouco conseguiu produzir em campo. No intervalo, com o placar empatado em 1 a 1, ele abordou o árbitro brasileiro Anderson Daronco para questionar decisões controversas, incluindo a falta de expulsão de Alderete após um lance que envolveu o camisa 10.

Apesar da insistência e dos gestos enérgicos de Messi, que apontou repetidamente na direção do rosto do árbitro, suas reclamações foram ignoradas. O descontentamento estendeu-se a outros membros da equipe de arbitragem, refletindo a frustração do capitão argentino diante do rigoroso esquema defensivo imposto pelos paraguaios e das decisões arbitrais que considerou injustas.